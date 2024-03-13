سياسة | عربي | فلسطين

إصابة إسرائيلييْن طعنا جنوبي القدس وإطلاق النار على المنفذ- (فيديوهات) 

13 - مارس - 2024

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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة مستوطنين اثنين، الأربعاء، بعد طعنهما بسكين جنوب مدينة القدس وإطلاق النار على المنفذ.
وقالت الشرطة: “وردت أنباء عن عملية طعن عند حاجز الأنفاق في القدس”.
وأضافت: “تمكنت قوات الأمن من تحييد المهاجم الذي نفذ عملية الطعن بإطلاق النار عليه” دون مزيد من التفاصيل.
وتابعت الشرطة: “تم تحديد إصابتين في مكان الحادث، وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إصابة المستوطنين طفيفة، فيما لم تحدد الشرطة الإسرائيلية اسم المنفذ وما إذا كان على قيد الحياة.

(الأناضول)

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  1. يقول حميد:
    مارس 13, 2024 الساعة 10:49 ص

    استشهاد المنفذ

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      مارس 16, 2024 الساعة 10:34 ص

      في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين شهداء فلسطين الميامين المباركين الشهداء في الضفة الغربية يا عينيا 🇵🇸🌴🤲🌴🤕

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