إصابة إسرائيلييْن طعنا جنوبي القدس وإطلاق النار على المنفذ- (فيديوهات) 

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية إصابة مستوطنين اثنين، الأربعاء، بعد طعنهما بسكين جنوب مدينة القدس وإطلاق النار على المنفذ.

وقالت الشرطة: “وردت أنباء عن عملية طعن عند حاجز الأنفاق في القدس”.

وأضافت: “تمكنت قوات الأمن من تحييد المهاجم الذي نفذ عملية الطعن بإطلاق النار عليه” دون مزيد من التفاصيل.

وتابعت الشرطة: “تم تحديد إصابتين في مكان الحادث، وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إصابة المستوطنين طفيفة، فيما لم تحدد الشرطة الإسرائيلية اسم المنفذ وما إذا كان على قيد الحياة.

تغطية صحفية: اللحظات الأولى بعد عمـــلية الطعن عند حاجز النفق غرب بيت لحم وجنوب القدس، حيث أصيب اثنين من المستوطنين، والاحتلال أطلق النار على المنفذ. pic.twitter.com/keqvR5I8YY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 13, 2024

من مكان إطلاق النار على شاب بدعوى تنفيذه عملية طعن عند حاجز الأنفاق جنوب القدس، وإصابة جنديين بجروح طفيفة. pic.twitter.com/foSP6vgtkQ — Ultra Palestine – الترا فلسطين (@palestineultra) March 13, 2024

(الأناضول)