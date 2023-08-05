إصابة إسرائيلي بجروح بالغة في عملية إطلاق نار بتل أبيب- (صور وفيديو)

“القدس العربي”: أصيب إسرائيلي واحد على الأقل بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، اليوم السبت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها “حيدت” منفذ العملية، وذلك حسبما صرح متحدث باسمها لهيئة البث العامة الإسرائيلية. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن المنفذ.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) العملية التي قالت إنها تأتي “في عمق الكيان (إسرائيل).. تأكيداً على جاهزية شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى”.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان أن “تصاعد عمليات المقاومة يوميا هو ترجمة لما تثبته المقاومة من معادلة الرد على عدوان الاحتلال ومستوطنيه وتدفيعهم ثمن جرائمهم”.

وأصدرت فصائل أخرى بيانات منفصلة تشيد بما وصفته العملية البطولية.

من مكان عملية اطلاق النار في “تل ابيب” الذي أصيب بها عدد من المستوطنين، أحدهم بجراح خطيرة. pic.twitter.com/X3xtT8N3eG — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

تغطية صحفية: “لحظة تنفيذ عملية إطلاق النار في “تل أبيب”، وإطلاق النار تجاه المنفذ”. pic.twitter.com/zWDwPdhheb — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

تغطية صحفية: “عملية جديدة في “تل أبيب” تسفر عن إصابة 3 مستوطنين إسرائيليين بجراح خطيرة جدًا”. pic.twitter.com/mZ7MWOc43X — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 5, 2023

تغطية صحفية| لحظة نقل أحد المصابين في عملية “تل أبيب”. pic.twitter.com/tXrso1jtgz — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 5, 2023

مصادر عبرية: منفذ عملية “تل أبيب” شاب يبلغ من العمر 27 عامًا وهو من #جنين وتم العثور على وصيته في الحقيبة التي كان يحملها. #متابعة_نيو_برس لمتابعة آخر الأخبار عبر قناة نيو برس على تيلجرام https://t.co/6BCL5wgdFq — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) August 5, 2023

وتأتي هذه العملية بعد يوم من استشهاد شاب فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية في الضفة الغربية المحتلة.

(رويترز)