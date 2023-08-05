سياسة | عربي | فلسطين

إصابة إسرائيلي بجروح بالغة في عملية إطلاق نار بتل أبيب- (صور وفيديو)

منذ 34 دقيقة

حجم الخط
2

“القدس العربي”: أصيب إسرائيلي واحد على الأقل بجراح خطيرة في عملية إطلاق نار وسط تل أبيب، اليوم السبت.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قواتها “حيدت” منفذ العملية، وذلك حسبما صرح متحدث باسمها لهيئة البث العامة الإسرائيلية. ولم يدل المتحدث بمزيد من التفاصيل عن المنفذ.

وباركت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) العملية التي قالت إنها تأتي “في عمق الكيان (إسرائيل).. تأكيداً على جاهزية شعبنا للدفاع عن المسجد الأقصى”.

واعتبر الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع في بيان أن “تصاعد عمليات المقاومة يوميا هو ترجمة لما تثبته المقاومة من معادلة الرد على عدوان الاحتلال ومستوطنيه وتدفيعهم ثمن جرائمهم”.

وأصدرت فصائل أخرى بيانات منفصلة تشيد بما وصفته العملية البطولية.

وتأتي هذه العملية بعد يوم من استشهاد شاب فلسطيني في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون على قرية في الضفة الغربية المحتلة.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 5, 2023 الساعة 5:44 م

    المقاومة الشبابية الفلسطينية تضرب أروع البطولات والاسبتسال

    رد
  2. يقول قلم حر في زمن مر:
    أغسطس 5, 2023 الساعة 5:46 م

    تحية لروح كل أبطال فلسطين المباركين الميامين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا،

    رد

أخبار ذات صلة

شهيد فلسطيني ثان وعشرات المصابين إثر اعتداءات جيش الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية
منذ 23 ساعة
الأمم المتحدة: المستوطنون نفذوا 600 هجوم ضد فلسطينيين في الضفة الغربية في 6 شهور
منذ 23 ساعة
هدنة مخيم عين الحلوة تبقى هشّة وتبادل اتهامات عمّن خرق اتفاق وقف إطلاق النار
3 - أغسطس - 2023
الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل أريحا ويمنع الخروج منها
1 - أغسطس - 2023

إشترك في قائمتنا البريدية