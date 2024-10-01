إصابة 3 إسرائيليين بجروح جراء استهداف مقر الموساد في تل أبيب بصواريخ لبنانية- (صور وفيديوهات)

تل أبيب: أصيب 3 إسرائيليين بجروح متوسطة اليوم الثلاثاء جراء سقوط أحد الصواريخ أطلق من لبنان على وسط تل أبيب.

وذكرت قناة 13 الإسرائيلية اليوم أنه تم تفعيل أجهزة الإنذار في تل أبيب وفي جميع أنحاء غوش دان وشارون.

وكان موقع 0404 الإسرائيلي اليوم ذكر أن عمليات إطلاق صواريخ من لبنان أدت إلى دوي صافرات الإنذار في غوش دان وشارون، مشيرا إلى سماع انفجارات عمليات اعتراض.

وأشار إلى أنه تم استدعاء القوات لمسح الطريق الرئيسي خوفا من سقوط صواريخ.

ترجمة قدس| مشاهد توثق سقوط أحد الصــواريخ من لبنان في مدينة "تل أبيب" المحتل". pic.twitter.com/BGGjaVR4d1 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 1, 2024

في المقابل، أعلن حزب الله الثلاثاء قصفه قاعدة غليلوت التابعة للاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) والواقعة قرب مدينة تل أبيب، في استهداف قال إنه جاء تحت نداء “لبيك يا نصر الله”، في إشارة إلى أمينه العام الذي جرى اغتياله الجمعة في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه أطلقوا “صليات صاروخية من نوع فادي 4 على قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية.. ومقر الموساد التي تقع في ضواحي تل أبيب”، وذلك “ردا على استهداف المدنيين والمجازر التي يرتكبها العدو، وبنداء لبيك يا نصر الله”.

(وكالات)