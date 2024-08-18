إصابة إسرائيلي بجروح خطيرة “بعدما ضربه فلسطيني وخطف سلاحه” شمالي الضفة

أصيب إسرائيلي بجروح في الرأس، الأحد، قرب مستوطنة “كدوميم” شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعدما “ضربه فلسطيني بآلة حادة وخطف سلاحه ولاذ بالفرار”، وفق الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في بيان للجيش الإسرائيلي نشره عبر حسابه على منصة إكس.

وأفاد الجيش بورود تقرير حول إقدام فلسطيني “على الاعتداء على مواطن إسرائيلي وسرقة سلاحه في المنطقة الصناعية بارؤون”.

وأضاف: “تطارد قوات كبيرة من الجيش، الفلسطيني في المنطقة”.

من جانبه، قال موقع “والا” العبري إن “الجيش طلب من سكان كدوميم التزام منازلهم والتأكد من إغلاق الأبواب جيدا”.

وأشار الموقع إلى أن المستوطن المصاب يبلغ من العمر 40 عاما تقريبا، وحالته خطيرة.

وحتى الساعة 15:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من مصادر فلسطينية حول البيان الإسرائيلي أو هوية الفلسطيني.

(الأناضول)