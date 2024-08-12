سياسة | دولي

أُفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية- (فيديو)  

12 - أغسطس - 2024

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“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الإثنين بالقرب، من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش إنه “قام بتصفيته”لأنه أطلق النار على إسرائيلي.

وقالت الوزارة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية “أبلغتها باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داوود (18 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية”، شمال الضفة الغربية. وهذا يعني أن الجيش ما يزال يحتجز جثمان الشاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب “أطلق النار على مدني إسرائيلي كان متواجدا في المدينة وأصاب فلسطينيَين آخرَين”.

وأضاف أن قواته لاحقته وقامت “بتصفيته” بالقرب من مدينة قلقيلية.

ويتلقى الإسرائيلي المصاب العلاج في المستشفى.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن الإسرائيلي كان في ورشة لتصليح السيارات، في حين يُحظر على الإسرائيليين دخول البلدات والمدن الفلسطينية.

والشهيد داوود أُفرج عنه في صفقة تبادل التهدئة بين المقاومة والاحتلال خلال الحرب على غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ونعت كتائب القسام- طولكرم الشهيد في بيان قالت فيه: “ننعى الشهيد القسامي طارق داوود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية”.

واستشهد ما لا يقل عن 618 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:45 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار فلسطين و الضفة الغربية يا عينيا الأسود والفهود والنمور الذين سيقهرون عصابة الحلف الصهيو صليبي الأمريكي البريطاني الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀🐒

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