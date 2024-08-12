أُفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة.. استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في قلقيلية- (فيديو)  

“القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، الإثنين بالقرب، من مدينة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، فيما قال الجيش إنه “قام بتصفيته”لأنه أطلق النار على إسرائيلي.

وقالت الوزارة إن الهيئة العامة للشؤون المدنية “أبلغتها باستشهاد الشاب طارق زياد عبد الرحيم داوود (18 عاماً)، برصاص الاحتلال قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية”، شمال الضفة الغربية. وهذا يعني أن الجيش ما يزال يحتجز جثمان الشاب.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الشاب “أطلق النار على مدني إسرائيلي كان متواجدا في المدينة وأصاب فلسطينيَين آخرَين”.

وأضاف أن قواته لاحقته وقامت “بتصفيته” بالقرب من مدينة قلقيلية.

ويتلقى الإسرائيلي المصاب العلاج في المستشفى.

وقالت الاذاعة الاسرائيلية إن الإسرائيلي كان في ورشة لتصليح السيارات، في حين يُحظر على الإسرائيليين دخول البلدات والمدن الفلسطينية.

خلال أقل من ساعة ، أصيب جندي إسرائيلي بطلق ناري في قلقيلية ، وأصيب جنديين بانفجار قنبلة يدوية في الخليل ، وانفجرت ألية عسكرية بعوة ناسفة في طولكرم . عملية قلقيلية نفذها الشهيد المقاوم “طارق داود” . يُذكر أن الشبل طارق، أُفرج عنه بصفقة تبادل التهدئة بين المقاومة والاحتلال خلال… pic.twitter.com/pbfB2Z0fBW — Tamer | تامر (@tamerqdh) August 12, 2024

والشهيد داوود أُفرج عنه في صفقة تبادل التهدئة بين المقاومة والاحتلال خلال الحرب على غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

الشهيد القائد طارق داوود ١٨ عاماً ،أسير مُحرر بصفقة طوفان الأقصى. لله دَرُّ رِجال أمتي المُجاهدين

حياتهم جِهاد نوهم جِهاد ما طابت حياتهم لأجل جراح أمتهم وألامها تتركوا العيش الرغيد في الدنيا وإختاروا الشهادة في سبيل الله. 📍قلقيلية| ١٢-٨-٢٠٢٤ pic.twitter.com/DgcT6LjNnv — 𝐒 𝐇 𝐀 𝐑 𝐀 𝐅‏ 𓂆🇵🇸 (@sharafjuaide) August 12, 2024

ونعت كتائب القسام- طولكرم الشهيد في بيان قالت فيه: “ننعى الشهيد القسامي طارق داوود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية”.

كتائب القسـ.ـام- طولكرم: ننعى الشهيد القسـ.ـامي طارق داوود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية#الجزيرة pic.twitter.com/j2BjpFZoRO — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) August 12, 2024

واستشهد ما لا يقل عن 618 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/اكتوبر.

وقُتل ما لا يقل عن 18 إسرائيلياً، بينهم جنود، في هجمات فلسطينية في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها، وفقاً لأرقام إسرائيلية رسمية.

(وكالات)