إصابة إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية- (فيديوهات)

القدس: أصيب إسرائيلي بجروح، الأربعاء، في عملية طعن بمنطقة “باب الخليل” في مدينة القدس الشرقية قبل أن تعتقل الشرطة المنفذ.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: “قام مشتبه به بطعن مواطن بسكين جزار في باب الخليل بالقدس”.

وأضافت: “تم القبض على المشتبه به في هذا الفعل بعد أن طاردته الشرطة”.

وتابعت: “أصيب مواطن في مكان الحادث ويتلقى العلاج”.

وأشارت إلى أنه “تم استدعاء قوة كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث”.

وذكرت الشرطة، أنها تشتبه بأن “الطعن تم على خلفية قومية”، وفق تعبيرها.

ومن جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) إن إصابة الإسرائيلي “خطيرة”.

(وكالات)