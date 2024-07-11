إصابة إسرائيلي في الجليل الغربي جراء سقوط مسيرة أطلقت من لبنان- (فيديو)

قوات من جيش الاحتلال في مرتفعات الجولان بالقرب من الحدود اللبنانية

القدس المحتلة: أصيب إسرائيلي بجروح “خطيرة”، الخميس، بعد سقوط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقت من لبنان في الجليل الغربي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: “تم تسجيل إصابة بجروح خطيرة جراء سقوط طائرة بدون طيار في الجليل الغربي في منطقة كابري”.

وكانت صفارات الإنذار دوت في العديد من المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على منصة “إكس”: “بعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، نجحت مقاتلات الدفاع الجوي في اعتراض عدد من الأهداف الجوية التي كانت في طريقها إلى إسرائيل من الأراضي اللبنانية”.

وأضاف: “وبعد التنبيهات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الغربي خلال الساعة الماضية، تم رصد عدة طائرات بدون طيار عبرت الأراضي اللبنانية وسقطت في منطقة الجليل الغربي”.

صفارات الإنذار تدوي مرات عدة بمناطق في الجليل الغربي وشرق مدينة نهاريا لاشتباه بتسلل مسيرات pic.twitter.com/Dcn4JU91VQ — Arab-Military (@ashrafnsier) July 11, 2024

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عددا من البلدات في جنوب لبنان

ومن جانب آخر، قصفت المدفعية الإسرائيلية، الخميس، أطراف عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي فجر الخميس، أطراف بلدات” الناقورة” و”علما الشعب” و “طيرحرفا” و”الضهيرة” و”عيتا الشعب” و”جبل اللبونة” في جنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها “حزب الله” مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر “الخط الأزرق” الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما خلف أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.

وفي الأسابيع الأخيرة، زاد التصعيد بين تل أبيب و”حزب الله”، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أسبوع “المصادقة” على خطط عملياتية لـ”هجوم واسع” على لبنان.

(وكالات)