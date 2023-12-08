سياسة | عربي | فلسطين

إصابة إسرائيلي في عملية إطلاق نار شمالي الضفة الغربية- (فيديو)

8 - ديسمبر - 2023

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القدس: أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة إسرائيلي، الجمعة، إثر إطلاق نار على موقع عسكري في شمال الضفة الغربية.

ولم تحدد إذاعة الجيش الإسرائيلي (رسمية)، المكان الدقيق للموقع الذي تعرض لإطلاق النار.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) إن “إطلاق النار تم على موقع قرب مستوطنة ميفو دوتان، المقامة على أراضي بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين”، شمالي الضفة الغربية.

وأوضحت أن الإسرائيلي “أصيب في قدمه”، ووصفت حالته بـ”المتوسطة”، دون الإشارة إلى مصير مطلق النار.

وتشهد الضفة الغربية أوضاعا متوترة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قبل شهرين، إذ كثّف الجيش الإسرائيلي خلالها من حملات مداهمة واقتحام قرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، صاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، اعتقل خلالها نحو 3670 فلسطينيا، وفق أحدث إحصائية لمؤسسات مختصة بشؤون الأسرى.

(الأناضول)

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