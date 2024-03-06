إصابة إسرائيلي في عملية طعن شمالي القدس المحتلة- (فيديوهات)

القدس: أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة أحد مواطنيها بجروح إثر تعرضه لطعن في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس الشرقية المحتلة.

وأضافت الشرطة، في بيان: “تعرض رجل للطعن في حي (مستوطنة) النبي يعقوب شمالي القدس على يد مشتبه به، وأصيب الرجل بجروح”.



وتابعت أن “قوات الشرطة باشرت عملية مسح وتفتيش خلف المشتبه به، الذي لاذ بالفرار من مكان الحادث”.

ووصفت “نجمة داود الحمراء” (هيئة الإسعاف)، عبر منصة “إكس”، حالة المصاب (64 عاما) بأنها بين خفيفة ومتوسطة.

ويأتي هذا الحادث في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شن حرب مدمرة على قطاع غزة، بموازاة تصعيد خطير في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشرقية المحتلة منذ عام 1967.

ومنذ ذلك اليوم، استشهد برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية 423 فلسطينيا، وأصيب نحو 4 آلاف و650، كما اعتقلت قوات الاحتلال حوالي 7450 آخرين، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية.

أما في غزة، فخلَّفت الحرب عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، وفقا لبيانات فلسطينية وأممية.

وتُصر إسرائيل على مواصلة الحرب، على الرغم من مثولها، للمرة الأولى منذ قيامها في عام 1948، أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب جرائم “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين.

(وكالات)