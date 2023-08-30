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استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس وإصابة 3 جنود إسرائيليين بانفجار عبوة ناسفة بنابلس- (صور وفيديو)

منذ 23 دقيقة

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص على منفذ العملية ما أدى إلى استشهاده- (أ ف ب)

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القدس- نابلس: استشهد طفل فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب الطفل خالد سامر الزعانين (14 عاما) قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وأضافت المصادر أن الطفل تعرض لاعتداء من قبل المستوطنين و”عناصر الأمن” في القطار الخفيف، الذين استدعوا شرطة الاحتلال، ليطلق أحد عناصرها النار بصورة مباشرة صوب الطفل الأعزل ويقتله بدم بارد.

وأظهرت مقاطع فيديو الطفل وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الطفل نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة، وتحدثت عن إصابة إصابة إسرائيلي في عملية طعن نفذها فلسطيني.

وقالت شرطة الاحتلال في بيان إنّ “مشتبهاً به مسلّحاً بسكين نفّذ هجوماً بالقرب من محطة شيفتي إسرائيل للترامواي في القدس”.

وأضافت “تمّ تحييد المشتبه به على الفور”، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، أعلن جهاز الإسعاف الإسرائيلي “نجمة داود الحمراء” أنّه أسعف رجلاً يبلغ من العمر نحو 25 عاماً إثر إصابته بجروح في ظهره ونقله إلى المستشفى.

وأصدر مستشفى شعاري تسيديك الذي نُقل إليه المصاب بياناً أوضح فيه أنّ الجريح في حالة “مستقرّة” و”يتلقّى العلاج”.

وأظهرت مقاطع فيديو مجموعة من المستوطنين يحتفلون ويصفقون بعد إطلاق النار على منفذ عملية الطعن واستشهاده.

وفي نابلس، أصيب أربعة فلسطينيين وثلاثة من جنود الاحتلال الإسرائيلي  بجروح ليل الأربعاء/الخميس في نابلس، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها تعاملت مع 39 إصابة بينها إصابة بالرصاص الحي وثلاث إصابات بالرصاص المطاطي والبقية بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في نابلس.

من جهتها قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ثلاثة جنود أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة خلال تأمين دخول إسرائيليين إلى قبر يوسف في مدينة نابلس.

وأظهر مقطع فيديو عامود دخان منبعثا من مكان تفجير العبوة بآلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في عملية تبنتها “كتيبة نابلس” التي تضم نشطاء من عدة فصائل.وقال موقع “والا” العبري إن “جنديين أصيبا لدى تفجير عبوة ناسفة في عربة عسكرية بمدينة نابلس”، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة إصابتهما.
من جهتها، أفادت هيئة البث الرسمية بـ”وقوع تبادل لإطلاق النار في نابلس خلال حراسة (الجيش الإسرائيلي) مصلين (مستوطنين يهود) لدى دخولهم قبر يوسف شرقي مدينة نابلس”.
وأضافت أن “عربة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي جرى استهدافها بعبوة ناسفة لدى مرورها عليها”.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية  “تم تفجير عبوة ناسفة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تقوم بتأمين مدخل المصلين إلى قبر يوسف في نابلس، وقد وصلت قوات الإنقاذ إلى مكان الحادث”.

(وكالات)

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