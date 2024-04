مقتل إمام مسجد في إطلاق نار بولاية نيوجرسي الأمريكية- (فيديو)

نيوارك (نيوجرسي)- “القدس العربي”: قُتل إمام مسجد، الأربعاء، بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي.

وقد تعرض أمام المسجد ، الذي عرفه حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، بأنه الإمام حسن شريف، لإطلاق نار في مسجد “محمد نيوارك” في ساوث أورانج أفينيو وشارع كامدن في حوالي الساعة 6:15 صباحًا، وفقًا لمتحدث باسم قسم شرطة نيوارك.

Local NJ Imam Hassan Sharif shot; died from injuries. May Allah deem him a shaheed and grant him Paradise without reckoning, and let him intercede for his family. pic.twitter.com/ON12rFKD9d

وذكرت مصادر محلية أن الإمام كان يستعد لأداء صلاة الفجر، عندما وقع الهجوم.

وأضافت المصادر أن المهاجم اقترب منه وأطلق النار. ولم يتضح ما إذا كان أي أحد داخل المسجد وقت إطلاق النار.

والدافع وراء إطلاق النار غير معروف، ومن غير المعروف، أيضاً، ما إذا كان هذا هجومًا مستهدفًا وما إذا كانت هناك أي دوافع سابقة قبل ذلك. وتحقق شرطة نيوارك في الحادث.

وقال روبرت فلوريدا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس، إن حسن شريف نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي حوالي الساعة 2:20 مساءً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيوجرسي إنه لم يتدخل حتى الآن في القضية.

وقال المدعي العام في نيوجيرسي ماثيو بلاتكين إنه على علم بإطلاق النار وإن مكتبه يعمل مع قسم شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس للمساعدة في تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين.

وقال بلاتكين : “في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم ، نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف والمخاوف في ولايتنا”.

وأضاف ” هناك تحقيق مستمر، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز. سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، وسيتم التحقيق في كل خيط بشكل كامل لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة”.

My prayers are with Imam Hassan Sharif, who was the victim of a shooting earlier this morning outside the Masjid Muhammad Mosque in Newark.

Anyone with information relevant to this shooting is urged to contact the Newark Police Department at 1-877-NWK TIPS. pic.twitter.com/3YWijvt7vl

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) January 3, 2024