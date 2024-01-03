سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مقتل إمام مسجد في إطلاق نار بولاية نيوجرسي الأمريكية- (فيديو)

3 - يناير - 2024

رائد صالحة
حجم الخط
3

نيوارك (نيوجرسي)- “القدس العربي”: قُتل إمام مسجد، الأربعاء، بعد  إطلاق النار عليه خارج مسجد في مدينة نيوارك بولاية نيوجرسي.

وقد تعرض أمام المسجد ، الذي عرفه حاكم ولاية نيوجيرسي فيل مورفي، بأنه الإمام حسن شريف، لإطلاق نار في مسجد “محمد نيوارك” في ساوث أورانج أفينيو وشارع كامدن في حوالي الساعة 6:15 صباحًا، وفقًا لمتحدث باسم قسم شرطة نيوارك.

وذكرت مصادر محلية أن الإمام كان يستعد لأداء صلاة الفجر، عندما وقع الهجوم.

وأضافت المصادر أن المهاجم اقترب منه وأطلق النار. ولم يتضح ما إذا كان أي أحد داخل المسجد وقت إطلاق النار.

والدافع وراء إطلاق النار غير معروف، ومن غير المعروف، أيضاً،  ما إذا كان هذا هجومًا مستهدفًا وما إذا كانت هناك أي دوافع سابقة قبل ذلك. وتحقق شرطة نيوارك في الحادث.

وقال روبرت فلوريدا، المتحدث باسم مكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس، إن حسن شريف نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنه توفي حوالي الساعة 2:20 مساءً.

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في ولاية نيوجرسي إنه لم يتدخل حتى الآن في القضية.

وقال المدعي العام في نيوجيرسي ماثيو بلاتكين إنه على علم بإطلاق النار وإن مكتبه يعمل مع قسم شرطة نيوارك ومكتب المدعي العام في مقاطعة إسيكس للمساعدة في تحديد هوية الشخص أو الأشخاص المسؤولين.

وقال بلاتكين : “في الوقت الذي تتزايد فيه حوادث التحيز ضد أفراد المجتمع المسلم ، نعلم أن هذا العمل من أعمال العنف المسلح سيزيد المخاوف والمخاوف في ولايتنا”.

وأضاف ” هناك تحقيق مستمر، لكن في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات تشير إلى أن الجريمة كانت بدافع التحيز. سيتم بالطبع استكشاف كل زاوية ممكنة، وسيتم التحقيق في كل خيط بشكل كامل لتقديم الجاني أو الجناة إلى العدالة”.

وقال الحاكم مورفي على موقع إكس :”في الوقت الذي يشعر فيه المجتمع المسلم بالقلق إزاء زيادة حوادث وجرائم التحيز، أريد أن أؤكد للمجتمع المسلم والناس من جميع الأديان أننا سنبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة جميع السكان، خاصة في منطقتنا أو بالقرب من دور العبادة”.

وفي الوقت نفسه، قال فرع نيوجيرسي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR-NJ)، وهو أكبر منظمة للحقوق المدنية الإسلامية في البلاد، إنه شعر بالصدمة عندما علم بحادث إطلاق النار.

وقالت دينا سيد أحمد، المتحدثة باسم مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية في نيوجيرسي، في بيان: “في الوقت الحالي، ليس لدينا معلومات عن دوافع مرتكب الجريمة”.

وفي وقت سابق، أكد مدير السلامة العامة في نيوارك فريتز فريدج أن “الشرطة استجابت لنداء بتعرض رجل لإطلاق نار” صباح الأربعاء.

وقال فريدج إن المصاب نُقل إلى المستشفى و”أبلغنا أنه في حالة حرجة”، قبل الإعلان عن وفاته.

منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، ازدادت الهجمات المعادية للإسلام ومعاداة السامية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهرت صور نشرها فرع نيوجرسي لمجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير)  سيارات الشرطة منتشرة خارج مسجد محمد نيوارك، وهو مجمع مكون من طابقين باللونين الأصفر والأخضر.

(القدس العربي ووكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول عادل المغربي:
    يناير 4, 2024 الساعة 12:52 ص

    تخيلوا معي إطلاق النار على حاخام يهودي هل سوف تخرج الشرطة بهذا التصريح أم في رمشة عين سوف يقولون مسلم إرهابي قتل يهودي مسالم

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 5, 2024 الساعة 6:35 ص

    في جنة الفردوس الأعلى من الجنة بإذن الرحمان الرحيم رب العالمين 🌴🤲🌴🤲

    رد
  3. يقول alaa:
    يناير 20, 2024 الساعة 2:43 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل والشهيد في جنة الفردوس ان شاء الله– ولو كان رجل ابيض او رجل دين يهودي لمسكوا القتل فورا –هذه امريكا ياساده التي تحارب مع الصهاينة المحتلين بالمال واكبر حاملات طائرات ووووو

    رد

أخبار ذات صلة

المرشح الرئاسي الأمريكي كورنيل ويست يختار أمينة عبدالله لمنصب نائبة الرئيس
منذ يوم واحد
أكسيوس: إسرائيل أبلغت واشنطن أنها لم تحدد موعدا للهجوم على رفح
10 - أبريل - 2024
اعتقال عشرات النشطاء بعد احتجاجهم في مجلس الشيوخ الأمريكي للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)
9 - أبريل - 2024
السيناتورة إليزابيث وارن بفعالية بالمركز الإسلامي ببوسطن: الحرب الإسرائيلية على غزة ستُعتبر من الناحية القانونية إبادة جماعية
9 - أبريل - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية