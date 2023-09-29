إصابة العشرات بالرصاص المعدني والغاز السام خلال مواجهات مناهضة الاستيطان الأسبوعية

نابلس-قلقيلية-سلفيت-القدس/ “القدس العربي”:

أصيب عشرات الشبان في كل من مدينتي نابلس وقلقيلية خلال مواجهات أعقبت مسيرات مناهضة الاستيطان في الضفة الغربية الأسبوعية، فيما قرر وزير الأمن الداخلي ايتمار بن غفير بعد التحقيق مع 5 سجانات أقمن علاقات مع أسير فلسطيني العمل على خلو المجندات الإسرائيليات من زنازين الأسرى الأمنيين (الفلسطينيين) منتصف عام 2024.

وفي التفاصيل أصيب 48 فلسطينيا إلى جانب متضامن وصحفية أجنبيين، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي بيت دجن، تجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها من قبل المستوطنين.

كما وأصيب الدكتور غسان حمدان مدير عام الإغاثة الطبية بشظايا قنابل الصوت باليد، وكذلك نصر أبو جيش، منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي في بيت دجن بعد الاعتداء علية بأعقاب البنادق والناشط خالد منصور أبو ساري بكسور بالفك إثر الاعتداء علية بالضرب من جنود الاحتلال.

وفي سياق متصل، لبَّى عشرات الفلسطينيين الدعوات الشعبية للاعتصام والتجمع في “خربة طانا” التابعة لبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال منسق اللجنة الشعبية للدفاع عن طانا ثائر حنني إن الفعالية انطلقت عقب صلاة الجمعة التي أُدِّيت في مسجد الخربة، ثم توجه المشاركون في الاعتصام إلى بئر طانا العلوي.

وأضاف أن جنود الاحتلال شرعوا باستفزاز الفلسطينيين، واحتجزوا شابين لفترة من الوقت.

وأوضح “حنني”، أن المستوطن المعروف باسم “كوبي” كان يراقب الوضع من تلة قريبة من الخربة.

وفي قلقيلية، أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق، نقلت إحداها الى المستشفى، فيما عولجت باقي الإصابات ميدانيا.

وفي سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين اثنين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت أثناء مشاركتهما في مسيرة ضد النشاط الاستيطاني.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رئيس بلدية ديراستيا فراس ذياب، والمواطن علي جمال ذياب، أثناء مشاركتهما في المسيرة الأسبوعية، وأداء الصلاة فوق أراضي منطقة القعدة، المهددة بالاستيلاء عليها من قبل الاحتلال والمستوطنين.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاجزي حوارة وبيت فوريك العسكريين في محيط نابلس، ومنعت المواطنين من الدخول إلى المدينة.

وأفادت مصادر من المدينة، أن قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجزين، منعت المواطنين من الدخول إلى المدينة، ما تسبب بأزمة خانقة في المكان.

وادعت الإذاعة العامة الإسرائيلية وقوع محاولة تنفيذ هجوم دهس من سيارة مسرعة بالقرب من نابلس.

وقالت الإذاعة إن سيارة فلسطينية مسرعة اقتحمت حاجزًا بين مستوطنة “ايتمار” ومستوطنة “ألون موريه”، وأطلق الجنود النار على السيارة لكنها واصلت طريقها باتجاه نابلس.

وفي سياق عمليات المقاومة شهدت الضفة الغربية، عدداً من أعمال المقاومة التي تخللها مواجهات وإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة صوب برج عسكري.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيرزيت شمال رام الله ومحيط جامعة بيرزيت، وأطلقت قنابل الصوت التي أدت لاندلاع حريق في المنطقة.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الشاب بهاء حسونة بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته خلال اقتحامها لحي البالوع شمال رام الله.

وتمكن شبان في قلقيلية من استهداف برج عسكري إسرائيلي على مدخل المدينة بالزجاجات الحارقة، حيث اندلعت النيران فيه.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي فقوعة وجلبون شرق جنين، وأطلقت قنابل الغاز بكثافة تجاه منازل المواطنين في جلبون.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة العوجا شمال أريحا، ومخيم قلنديا شمال القدس حيث اندلعت مواجهات مع الشبان تخللها إطلاق رصاص حي بعد تسلل سيارة مدنية تحمل جنوداً إلى المخيم.

كما صادرت بلدية الاحتلال في القدس مزروعات من أمام محلات مسودة بحي المصرارة في باب العامود بالإضافة إلى مصادرة المظلات الواقية من الشمس.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الأسير المقدسي المحرر محمد البكري من بيته في بلدة بيت حنينا قبل زفافه بأسبوع، والذي قضى 7 سنوات في سجون الاحتلال وتحرر في 10 مايو/أيار 2021، علما أنه شقيق الأسير المحرر أحمد البكري الذي قضى 8 سنوات في الأسر.

وأصيب شاب برصاصة معدنية في عينه، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأفاد مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم قلنديا، واندلعت مواجهات عنيفة، أطلقت خلال قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي بكثافة صوب المواطنين، فيما ألقى الشبان الحجارة والزجاجات الحارقة.

ضجة في إسرائيل

إسرائيليا، ضج الإعلام الإسرائيلي، بقضية ادعى خلالها الأمن الإسرائيلي أن أسيرا أمنيا فلسطينيا أقام علاقات “حميمة” مع خمس سجّانات إسرائيليات في سجن ريمون.

وبدأت القضية بعد معلومات استخباراتية وصلت إلى فرع أمن المعلومات التابع لمصلحة السجون، تفيد بأن مجندة في الخدمة الإلزامية تعمل حارسة كانت على علاقة حميمة مع سجين أمني من سجن رامون خلال العام الأخير.

وذكرت المصادر العبرية، أن إحدى السجانات التي تم التحقيق معها اعترفت بعلاقتها مع الأسير عن رضى، واعترفت على أربع سجانات أخريات كن على علاقة بالأسير، وسيجري التحقيق معهن.

وبحسب الاعترافات، التي نتجت عن تحقيق داخلي أجرته مصلحة السجون، فإن الأسير المحكوم بالسجن المؤبد- لعلاقته بعملية أدت إلى مقتل إسرائيليين- كان بحوزته جهاز خيليوي ومن داخل زنزانته كان يتراسل مع السجانات ويتبادل معهن الصور.

وبحسب موقع “واي نت”، أنه في حالة واحدة على الأقل، كان هناك اتصال جسدي وحميم، بالتراضي على ما يبدو، بين إحدى الحارسات وذلك الأسير.

وذكرت المصادر، بأنه تم تحويل التفاصيل التي جمعها فرع أمن المعلومات التابع لمصلحة السجون إلى الوحدة الوطنية للتحقيق مع حراس السجون “لاهب 433″، والتي احتجزت أمس إحدى الحارسات للتحقيق معها، وفي النهاية تم إطلاق سراحها ووضعها تحت الإقامة الجبرية.

وأعلنت مصلحة السجون، أن الأسير الفلسطيني المتهم بإقامة علاقة مع السجانات نقل اليوم إلى التحقيق معه.

وعقّب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، على الحادث بالقول: إن “المنشور الصادم الذي يشتبه في أن مجندات أقمن علاقات حميمة مع سجناء أمنيين، هو دليل آخر على ضرورة وسرعة إبعاد المجندات، فتياتنا، من جميع أجنحة السجناء الأمنيين”.

وأضاف: “حالما توليت منصبي قبل حوالي تسعة أشهر أصررت على ذلك، ومنذ ذلك الحين تم اتخاذ خطوات مهمة في هذا الشأن وتم تقليص وجود المجندات في هذه الأجنحة”.

وتابع: “وفقا لتقدم الخطة الموضوعة وفقا للسياسة التي حددتها، فإنه بحلول منتصف عام 2025 لن تبقى مجندة واحدة في عنابر الأسرى الأمنيين”.

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة “هآرتس” أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، قررت وقف التحقيق ضد وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، في قضية إشهاره مسدسه ضد فلسطينيين قبل عامين.

وتم تسليم، المحكمة العليا الإسرائيلية، إشعارا بقرار إغلاق القضية في إطار تحديث الالتماس الذي طالب بمنع بن غفير بإقالته من منصبه بسبب تصرفاته في مثل هذه القضية.

وكان بن غفير ادعى أنه شعر بالتهديد من قبل الحراس الفلسطينيين ما دفعه لسحب مسدسه الشخصي الذي حصل عليه من ضابط الكنيست بسبب التهديدات التي يتعرض لها.

وقال مكتب المستشارة القضائية، إن القرار اتخذ بعد فحص الأدلة التي أظهرت أنه لا يوجد ما يسمح بإمكانية إدانته.