إصابة العشرات من الشرطة الهولندية جراء الشغب وسط احتفالات رأس السنة

أمستردام: تصدى أفراد الشرطة الهولندية لأعمال تخريب وحرائق وهجمات مع تحول الاحتفالات ببداية العام الجديد إلى ليلة من أعمال الشغب في أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الهولندية “إيه إن بي” اليوم الاثنين، عن مصادر بالشرطة، قولها إن العشرات من ضباط الشرطة تعرضوا للإصابات.

واعتقلت الشرطة ما لا يقل عن 200 شخص مشتبه في ارتكابهم جرائم في العديد من المدن بمختلف أنحاء هولندا.



وقال بيجي دي ميج ، منسق عمليات الشرطة في أنحاء البلاد عشية رأس السنة الجديدة، إن أعمال الشغب “غير مقبولة على الإطلاق …لسوء الحظ ، هذا هو الواقع الذي يتعين علينا دائما مواجهته في مطلع العام.”

وأضاف أنه في عدة أماكن ، ومن بينها أمستردام ، واجهت شرطة مكافحة الشغب “مجموعات كبيرة من الأشخاص الذين يرتدون أقنعة ويسعون عمدا إلى مواجهات مع الشرطة”.

كما تردد أن بعض الذين أرادوا الاحتفال ببساطة تعرضوا للهجوم بالألعاب النارية، كما تعرضت المنازل والسيارات لهجمات.

وفي روتردام وحدها، تم إضرام النيران في 110 سيارات ودراجات بخارية كهربائية.

وأفادت تقارير إعلامية بأنه تم تجاهل حظر استخدام الألعاب النارية في العديد من الأماكن.

(د ب أ)