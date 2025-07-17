إصابة ترامب بتورم في أسفل الساق والتشخيص حالة شائعة لدى كبار السن

واشنطن: قال البيت الأبيض يوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب خضع مؤخرا لفحص طبي بعد ملاحظة “تورم خفيف” في أسفل ساقيه، وتبين أنه مصاب بحالة شائعة لدى كبار السن تسبب تجمّع الدم في أوردته.

وقالت السكرتيرة الصحافية كارولين ليفيت إن الفحوصات التي أجرتها الوحدة الطبية بالبيت الأبيض أظهرت أن ترامب يعاني من القصور الوريدي المزمن، الذي يحدث عندما تفقد الصمامات الصغيرة داخل الأوردة، التي تساعد عادة على دفع الدم عكس الجاذبية، قدرتها على العمل بشكل صحيح تدريجيا.

وتناولت ليفيت أيضا الكدمات الموجودة على ظهر يد ترامب، والتي ظهرت في صور حديثة مغطاة بمكياج لم يطابق لون بشرته تماما. وقالت إن الكدمات “تتسق” مع التهيج الناتج عن “مصافحته المتكررة واستخدامه للأسبرين”. ويتناول ترامب الأسبرين لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وقالت خلال مؤتمرها الصحافي إن الكشف عن الفحص الطبي لترامب يهدف إلى تبديد التكهنات الأخيرة حول صحة الرئيس البالغ من العمر 79 عاما. ومع ذلك، كان الإعلان ملحوظا نظرا لأن الرئيس الجمهوري عادة ما أخفى الحقائق الأساسية حول صحته.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، خضع ترامب لفحص بدني شامل مع أكثر من عشرة أخصائيين طبيين. ولم يتضمّن التقرير المكوّن من ثلاث صفحات الذي صدر حينها عن البيت الأبيض اكتشاف قصور وريدي مزمن. في ذلك الوقت، حدد طبيب ترامب، شون باربابيلا، أن مفاصل الرئيس وعضلاته تتمتع بنطاق كامل من الحركة، مع تدفق دم طبيعي وعدم وجود تورم.

ولم تذكر ليفيت متى لاحظ ترامب التورم في ساقيه لأول مرة. وفي إطار الرعاية الطبية الروتينية للرئيس ومن باب “الحذر الشديد”، قالت إنه خضع “لفحص شامل” تضمّن اختبارات الأوعية الدموية والأطراف السفلية والموجات فوق الصوتية.

وأشارت إلى أن القصور الوريدي المزمن هو حالة حميدة وشائعة لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما.

وقالت إن الفحوصات لم تكشف عن أي دليل على تجلط الأوردة العميقة، وهي حالة طبية أكثر خطورة تتشكل فيها جلطة دموية في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما تكون في الساقين. ولم يكن هناك أيضا أي دليل على مرض الشرايين، كما جاء في رسالة من باربابيلا.

وقالت ليفيت إن الحالة لم تسبب أي إزعاج للرئيس. ولم تناقش كيفية علاجه للحالة، واقترحت أن هذه التفاصيل ستكون في رسالة الطبيب، التي تم إعلانها لاحقا إلى الجمهور. لكن الرسالة كانت مماثلة لما قرأته، ولم تتضمن أي تفاصيل إضافية.

(أ ب)