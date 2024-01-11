سياسة | عربي

إصابة ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت هيئة صحية في جنوب لبنان

منذ ساعة واحدة

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على قرية كفركلا في جنوب لبنان

حجم الخط
0

بيروت: أفادت وسائل إعلام لبنانية، الخميس، بإصابة ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وذكرت “الوكالة الوطنية للأعلام” الخميس أن غارة إسرائيلية على بلدة حانين استهدفت مقر الهيئة الصحية، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف نقلت من المقر المستهدف ثلاثة مصابين أحدهم إصابته خطرة.

ووفق الوكالة، “أغار الطيران الحربي المسير المعادي على منازل في بلدة حانين وتزامن ذلك مع قصف مدفعي على أطراف عيترون وعيتا الشعب”.

وأشارت إلى أن “مدفعية العدو استهدفت خلة بلوط ووادي البياض على أطراف بلدة حولا ووادي الدلافة وبلدة مركبا بأربع قذائف”.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابته بشكل مباشر.

وتشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

لبنان يرد على إسرائيل بشكوى مضادة معدداً خروقها للقرار 1701
10 - يناير - 2024
إسرائيل ماضية في حرب التصفيات.. وتكتيك جديد لحزب الله للتخفيف من الخسائر بين عناصره
10 - يناير - 2024
سباق بين حركة الموفدين والتصعيد الميداني في لبنان.. وحزب الله يشن هجمات على 8 مواقع للاحتلال
9 - يناير - 2024
حزب الله ينفي استهداف إسرائيل لمسؤول وحدة المسيرات- (فيديو)
9 - يناير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية