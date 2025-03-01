إصابة ثلاثة أطفال خلال اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة- (فيديو)

رام الله: اقتحم الجيش الإسرائيلي عدة مناطق فلسطينية بالضفة الغربية، اليوم السبت، حيث أصاب 3 أطفال بالرصاص الحي، ونكّل برجل معاق.

وتركزت الاقتحامات في محافظة نابلس شمالي الضفة، وتخللها مواجهات أسفرت كذلك عن حالات اختناق بالغاز.

اقتحم جنود الاحتلال بلدة بيت فوريك شرق نابلس حيث اندلعت مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، إن طواقمها نقلت إلى المستشفى 3 أطفال أصيبوا بالرصاص الحي خلال المواجهات وأوضحت أن الإصابات بالقدم، وطالت أطفالا أعمارهم 14 و15 و16 عاما.

وفي جنوب نابلس، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قُصرة، واعتلى الجنود أسطح المنازل الفلسطينية لمراقبة حركة السكان. كما اندلعت مواجهات أطلق الجيش خلالها الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية بكثافة ما أسفر عن حالات اختناق بالغاز.

كما شملت الاقتحامات بلدات سبسطية وبيت دجن وبيتا، الواقعة شمال وجنوب وشرق نابلس (على التوالي)، وفق تلفزيون فلسطين (حكومي)، دون ورود معلومات عن إصابات.

وفي جنوب الضفة الغربية، اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين جنوب مدينة الخليل، ونكل جنوده برجل من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال اقتحمت وسط المخيم وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الغازية، فيما قام الجنود بملاحقة المواطن يحيى البلاصي، من ذوي الإعاقة وسحله وضربه والتنكيل به.

جنود الاحتلال الاسرائيلي يعتدون بالضرب على فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة، داخل مخيم الفوار جنوب الخليل جنوب الضفة المحتلة. pic.twitter.com/jmel6Ww4pL — أحداث الضفة الفلسطينية (@WestBank_48) March 1, 2025

كما اقتحم الجيش بلدة دورا، جنوب الخليل، عدة مرات خلال اليوم، متنقلًا بين شوارعها، دون أن تسجل إصابات أو اعتقالات، وفق شهود عيان.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا موسعا على مدن ومخيمات فلسطينية بشمال الضفة، وخاصة في محافظات جنين وطولكرم وطوباس ونابلس، ما خلف 64 شهيدا، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف ودمار واسع.

في أول أيام رمضان..

الاحتلال يشرع بهدم 11 بناية في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة المحتلة بعد أن شرّد وهجر أصحابها خلال العدوان المتواصل على شمال الضفة. pic.twitter.com/PcSB4JlkwN — أحداث الضفة الفلسطينية (@WestBank_48) March 1, 2025

ويأتي توسيع العمليات العسكرية شمال الضفة الغربية بعد تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين اعتداءاتهم منذ بدء الإبادة بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر حتى اليوم عن استشهاد ما لا يقل عن 927 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

آلاف الفلسطينيين تناولوا الإفطار على حواجز الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بأول أيام رمضان. pic.twitter.com/Dp0vH55m9r — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) March 1, 2025

(وكالات)