إصابة ثلاثة شرطيين بجروح وتوقيف ثمانية أشخاص في أعمال شغب في إنكلترا- (تدوينة)

لندن: أعلنت الشرطة البريطانية فجر السبت أنّ ثمانية أشخاص تمّ توقيفهم وثلاثة من عناصرها نقلوا إلى المستشفى لعلاجهم من جروح أصيبوا بها خلال أعمال شغب دارت مساء الجمعة في ساندرلاند (شمال شرق إنكلترا) حيث قتلت ثلاث طفلات طعناً بسكين مطلع الأسبوع.

Criminals attacking the police & stoking disorder on our streets will pay the price for their violence & thuggery. The police have the full backing of Government to take the strongest possible action & ensure they face the full force of the law. They do not represent Britain. — Yvette Cooper (@YvetteCooperMP) August 2, 2024

وقالت هيلينا بارون، مسؤولة شرطة نورثمبريا، إنّه “على مدار المساء، واجه هؤلاء الشرطيون مستويات مرتفعة وخطيرة من العنف، وهو أمر مؤسف تماماً”، مشيرة إلى أنّ اثنين من عناصر الشرطة ما زالا في المستشفى.

وشدّدت على أنّ “المشاهد الصادمة التي شهدناها في ساندرلاند هذا المساء (الجمعة) هي غير مقبولة على الإطلاق”.

وتثير هذه التطورات المخاوف من عودة أعمال العنف التي عمت البلاد خلال الأسبوع.

وتوعّدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر على منصة إكس مثيري الشغب بأنّهم “سيدفعون ثمن عنفهم وسلوكهم البلطجي”.

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الأشخاص وهم يرتكبون في وسط مدينة ساندرلاند أعمال شغب تخللها إحراق سيارة واحدة على الأقل.

ونُقل ثلاثة شرطيين إلى المستشفى وأوقف ثمانية أشخاص، بحسب الشرطة.

(أ ف ب)