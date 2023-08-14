إصابة ثلاثة في هجوم روسي على أوديسا بأوكرانيا

أوديسا: قال أوليه كيبر حاكم مدينة أوديسا الأوكرانية اليوم الاثنين إن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص أصيبوا في هجوم شنته روسيا خلال الليل على المدينة الساحلية المطلة على البحر الأسود.

وأضاف الحاكم على تطبيق تيليجرام “نتيجة لهجوم العدو في أوديسا اندلعت عدة حرائق جراء الشظايا الصاروخية المتساقطة”.

وتابع “أدت موجة الانفجار إلى تطاير النوافذ من المباني”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من النبأ من مصادر مستقلة. ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا.

وتعرضت أوديسا، أكبر ميناء وقاعدة بحرية في أوكرانيا، لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد انسحاب روسيا? ?في يوليو تموز من اتفاق كان يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

(رويترز)