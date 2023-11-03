إصابة جنديين إسرائيليين إثر سقوط مسيرة على الحدود اللبنانية

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة جنديين أحدهما جروحه متوسطة والآخر طفيفة، جراء سقوط مسيرة على جبل روس في مزارع شبعا.

وقال الجيش في بيان: “أصيب جندي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة نتيجة سقوط مسيرة معادية على موقع عسكري في منطقة جبل روس” في مزارع شبعا.

وفي حادث آخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أن قواته “قامت أمس (الخميس) بتصفية خلية مسلحين تم رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان وتدمير بنى تحتية ردًا على إطلاق القذائف نحو إسرائيل”.

وأضاف: “خلال ساعات الليلة الماضية هاجمت دبابة خلية مسلحين حاولت إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس”.

(الأناضول)