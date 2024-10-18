إصابة جنديين إسرائيليين في عملية نفذها أردنيان قرب الحدود.. وهذه وصية شهادتهما- (فيديو)

لندن- “القدس العربي”:

تداول ناشطون مقطع فيديو، لوصية شابين أردنيين يعتقد أنهما نفذا صباح الجمعة عملية البحر الميت، التي أدت إلى إصابة جنديين إسرائيليين، فيما أعلن جيش الاحتلال عن تحييدهما ليرتقيا شهيدين.

وبحسب الفيديو، يُدْعى الشاب الأول عامر قواس (أبو عبيدة)، والثاني وسام أبو غزالة.

وقال قواس إن العملية جاءت بعد عام من عملية طوفان الأقصى، أما أبو غزالة، فقال إنَّه يودع الدنيا، ويكتب وصيته وهو يرى “إخواننا في غزة يتجرعون الألم، ويذرفون مرارة الخذلان منذ عام كامل”، وفق ما ورد في الفيديو.

وَصيّة الشَّهيدين منفذي عملية اليوم عند الحدود الأردنية الفلسطينية : – المُقاوِم الأُردنيّ عامِر قوّاس. – المُقاوِم الأُردنيّ حُسام أبو غَزالة. pic.twitter.com/rAL4x5k8jm — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) October 18, 2024

وكان جيش الاحتلال قال في بيان اليوم الجمعة، إنه رصد ما وصفه “بعدد من المخربين” عبروا من الأردن إلى المنطقة الواقعة جنوبي البحر الميت وتمكن من تحييد اثنين منهم بعدما أطلقا النار على القوات.

وذكر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في منشور على منصة إكس، أن قوات الجيش “رصدت قبل قليل عددا من المخربين الذين عبروا من الأردن نحو الأراضي الإسرائيلية جنوب بحر الميت. لقد هرعت قوات جيش الدفاع إلى المكان وتمكنت من تحييد مخربين اثنين أطلقا النار نحوها”.

من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إلى إصابة جنديين إسرائيليين جراء إطلاق النار في المنطقة.

كما قالت إذاعة الجيش: “أصيب إسرائيليان بجروح طفيفة، وقتل مسلحان اثنان عبرا من الأردن، وتم الطلب من سكان المنطقة البقاء في منازلهم”.

#عاجل حدشوت للو تسنزورا:

مسلحون قادمون من الأردن فتحوا النار على قوات الجيش قرب البحر الميت وأصيب 2 من الجنود #يحيى_السنوار pic.twitter.com/NwkaD0cFlc — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) October 18, 2024

من جهته، نفى الجيش الأردني، الجمعة، اجتياز عسكريين الحدود الغربية باتجاه إسرائيل، عقب حادثة إطلاق النار التي وقعت جنوب البحر الميت.

جاء ذلك في بيان للجيش، نشره على موقعه الإلكتروني، بعد نشر إعلام عبري صورة لجثة أحد منفذي حادثة البحر الميت وهو يرتدي زيا عسكريا.

ونقل البيان عن “مصدر عسكري مسؤول” قوله: “لا صحة لما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام العبرية باجتياز عسكريين أردنيين الحدود الغربية للمملكة الأردنية الهاشمية”.

وأوضح الجيش أنه “يتابع التطورات”، مؤكدا “ضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم تداول الشائعات والأخبار المضللة”.

في السياق، أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أن المهاجمين ينتميان للجماعة.

وقال الناطق باسم الجماعة معاذ الخوالدة إن المهاجمين “من أبناء الجماعة وكانا يشاركان دائما في الفعاليات المتضامنة مع غزة والمؤيدة للمقاومة”.

الأردن 🇯🇴 تسجل أول عملية ثأر للقائد الشهيد يحيى السنوار إصابة ٢ من جنود الصهاينة في عملية إطلاق نار نفذها فدائيين تسللوا من الأردن قرب البحر الميت pic.twitter.com/sA0KyJSpY8 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) October 18, 2024

كذلك، اعتبرت حركة “حماس” عملية إطلاق النار التي استهدفت جنودا إسرائيليين قرب الحدود الأردنية “تطورا مهما وردا طبيعيا من أبناء الأمة العربية والإسلامية على جرائم” إسرائيل.

وقالت الحركة في بيان: “عملية إطلاق النار البطولية قرب الحدود الفلسطينية الأردنية، واستهدفت جنود جيش الاحتلال الصهيوني، تطور مهم في معركة طوفان الأقصى”.

وأضافت: “عملية إطلاق النار تأتي في سياق الرد الطبيعي لأبناء الأمة العربية والإسلامية على جرائم الاحتلال الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وهي رسالة تسطر بالرصاص ضد مجازر الاحتلال وعدوانه على غزة والضفة وكافة ساحات المواجهة”.

وتابع: “تؤكد العملية أن نبض الشعوب العربية الحرة لن يتوقف، وسيظل مساندا لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، في التصدي لجرائم الاحتلال واختراق تحصيناته، وصولا إلى ردعه ودحره عن وطننا ومقدساتنا”.

ولفتت إلى أن “هذه العملية امتداد للبطولة التي يصنعها أبطال الأردن وشرفاء الأمة، وجميع الأحرار الذين يوجهون بنادقهم صوب الاحتلال”.

(وكالات)