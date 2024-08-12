إصابة جنديين إسرائيليين بشظايا قنبلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل- (فيديو)

الخليل: أصيب جنديان إسرائيليان، مساء الإثنين، بشظايا قنبلة يدوية في منطقة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت: “أصيب اثنان من جنود شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة بشظايا قرب نقطة حراسة في الحرم الإبراهيمي”.

وأوضحت أنهما أصيبا “جراء انفجار قنبلة يدوية في مكان الحادث لسبب غير معروف”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم نقل مجندة إلى المستشفى، فيما تلقى جندي آخر العلاج الطبي في المكان”.

ووفق المصدر ذاته، “أمر قائد شرطة حرس الحدود، بريك إسحاق، بإجراء تحقيق في الحادث وملابساته”.

عاجل| مصادر عبرية: “إصابة إسرائيليين اثنين بانفجار قنبلة يدوية في الخليل”. pic.twitter.com/lUnINOv4Bo — القسطل الإخباري (@AlQastalps) August 12, 2024

تغطية صحفية: مشاهد جديدة.. استنفار لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في الخليل؛ بعد إصابة إســـ.ـرائيليين اثنين بانفجار قنبلة يدوية. pic.twitter.com/pXjxRoWIxY — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 12, 2024

تغطية صحفية: استنفار لقوات الاحتلال داخل البلدة القديمة في الخليل؛ بعد إصابة إســـ.ـرائيليين اثنين بانفجار قنبلة يدوية. pic.twitter.com/482p7lfT31 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) August 12, 2024

(الأناضول)