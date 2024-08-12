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إصابة جنديين إسرائيليين بشظايا قنبلة قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل- (فيديو)

12 - أغسطس - 2024

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الخليل: أصيب جنديان إسرائيليان، مساء الإثنين، بشظايا قنبلة يدوية في منطقة الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية من بينها صحيفة يديعوت أحرونوت: “أصيب اثنان من جنود شرطة حرس الحدود بجروح طفيفة بشظايا قرب نقطة حراسة في الحرم الإبراهيمي”.

وأوضحت أنهما أصيبا “جراء انفجار قنبلة يدوية في مكان الحادث لسبب غير معروف”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه “تم نقل مجندة إلى المستشفى، فيما تلقى جندي آخر العلاج الطبي في المكان”.

ووفق المصدر ذاته، “أمر قائد شرطة حرس الحدود، بريك إسحاق، بإجراء تحقيق في الحادث وملابساته”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 12, 2024 الساعة 8:59 م

    ممتاز جدا والله أحسنتم واصلوا يا أحرار فلسطين الميامين المباركين الأسود والفهود والنمور في قهر ودك عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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