إصابة جنديين إسرائيليين عقب إطلاق مسيرات وصواريخ من جنوب لبنان

القدس المحتلة: أصيب جنديان إسرائيليان، السبت، بجروح خطيرة ومتوسطة، جراء إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة الجليل الشمالية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: “أثناء اعتراض صواريخ وطائرات مسيرة من جنوب لبنان نحو شمال البلاد، بعد إطلاق صافرات الإنذار، أصيب جنديان من الجيش بجروح متوسطة وخطيرة”.

وأوضح أن المصابين الاثنين “تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ عائلتيهما”.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد 45 صاروخا أطلقت من لبنان تجاه الشمال، شملت منطقة الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.

ومنذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتصاعد التوترات مع “حزب الله”، أخلت تل أبيب آلافا من سكان المستوطنات المتاخمة والقريبة من حدود لبنان الجنوبية إلى فنادق بوسط وجنوب إسرائيل.

(الأناضول)