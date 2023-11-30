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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بغور الأردن.. واستشهاد المنفذ- (صور)

30 - نوفمبر - 2023

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القدس: أصيب جنديان إسرائيليان، الخميس، بجروح طفيفة في عملية دهس محتملة بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن “مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن”.

وأضاف أنه “تم تحييد السائق” دون تفاصيل أكثر.

وصباح الخميس، قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بمدينة القدس الغربية، قبل أن يتم “تحييد” منفذي الهجوم، وفقا للشرطة.

وقالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إن منفذي العملية أسيران سابقان ينتميان لحركة “حماس”، وهما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

وتتصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    نوفمبر 30, 2023 الساعة 5:17 م

    نفس السيناريوا منذ عقود ……؟ ما سر ان من عزم عن قتل صهيوني يموت هو و يصاب فقط الهدف بجروح …؟ امر غريب عجيب …؟ و لما أوروبي عنصري يعزم عن قتل مسلمين يتمكن من قتل العشرات قبل اما ان يقتل او يقبض عليه حيا ………؟ امر محير حقا …!

    رد

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