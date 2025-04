إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بغور الأردن.. واستشهاد المنفذ- (صور)

القدس: أصيب جنديان إسرائيليان، الخميس، بجروح طفيفة في عملية دهس محتملة بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن “مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن”.

وأضاف أنه “تم تحييد السائق” دون تفاصيل أكثر.

Two ISF elements were injured; ISF shot dead the Palestinian driver. pic.twitter.com/EmtKkLaldX

وصباح الخميس، قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بمدينة القدس الغربية، قبل أن يتم “تحييد” منفذي الهجوم، وفقا للشرطة.

وقالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إن منفذي العملية أسيران سابقان ينتميان لحركة “حماس”، وهما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

The Israel army spokesman confirms that two soldiers were injured in a run-over operation in the Jordan Valley, southeast of Tubas pic.twitter.com/6un60kg36v

— Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) November 30, 2023