إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس بغور الأردن.. واستشهاد المنفذ- (صور)

القدس: أصيب جنديان إسرائيليان، الخميس، بجروح طفيفة في عملية دهس محتملة بمنطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة.

وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري أن “مسعفين قالوا إن جنديين إسرائيليين أصيبا بجروح طفيفة في هجوم دهس بالقرب من مستوطنة بكعوت بالضفة الغربية في شمال غور الأردن”.

وأضاف أنه “تم تحييد السائق” دون تفاصيل أكثر.

تغطية صحفية: "من مكان الدهس في الأغوار التي أدت لإصابة جنديين، ولم تعرف الحالة الصحية للسائق الذي أعلن الاحـــتلال عن إطلاق النار عليه". pic.twitter.com/nIzHDc6SIA — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) November 30, 2023

Ramming attack near Beka'ot Settlements entrance SE Tubas City in Jordan Valley, Route 578. Two ISF elements were injured; ISF shot dead the Palestinian driver. pic.twitter.com/EmtKkLaldX — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) November 30, 2023

وصباح الخميس، قُتل 3 إسرائيليين وأصيب 7 آخرون في إطلاق نار بمدينة القدس الغربية، قبل أن يتم “تحييد” منفذي الهجوم، وفقا للشرطة.

وقالت هيئة البث الحكومية الإسرائيلية إن منفذي العملية أسيران سابقان ينتميان لحركة “حماس”، وهما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.

The Israel army spokesman confirms that two soldiers were injured in a run-over operation in the Jordan Valley, southeast of Tubas pic.twitter.com/6un60kg36v — Millitary Nerd (@MilitaryNerdd) November 30, 2023

وتتصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)