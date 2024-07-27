إصابة جندي إسرائيلي بإطلاق نار على موقع عسكري شمالي الضفة الغربية المحتلة

نابلس: أصيب جندي إسرائيلي، السبت، في عملية إطلاق نار استهدفت موقعا عسكريا قرب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس: “أطلق مخربون النار صباح اليوم (السبت)، باتجاه موقع عسكري على أحد مداخل مدينة نابلس”.

وأوضح البيان أن إطلاق النار تم على ما يبدو من عمق منطقة نابلس، وتقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط في المنطقة، بحثا عن مطلق النار.

وتابع جيش الاحتلال: “نتيجة إطلاق النار، أصيب جندي بجروح طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلته”.



وسبق أن حذر مسؤولون في تل أبيب في أكثر من مناسبة، من تصاعد عمليات إطلاق النار، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، ردا على تصعيد الجيش ومستوطنين اعتداءاتهم، ما أدى إلى استشهاد 590 فلسطينيا، وإصابة 5 آلاف و400 واعتقال نحو 10 آلاف، وفق جهات فلسطينية رسمية.

وتتزامن هذه الاعتداءات مع حرب يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن أكثر من 129 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)