إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة إثر انفجار عبوة شمالي الضفة- (فيديو)

تل أبيب: أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، إصابة أحد جنوده بـ”جراح خطيرة” جراء انفجار عبوة ناسفة، خلال عدوانه على قرية بيتا جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن “جندي احتياط من الكتيبة 9221 في لواء أفرايم، أصيب بجروح خطيرة نتيجة انفجار عبوة ناسفة خلال نشاط عملياتي في قرية بيتا”.

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لحظة نقل إصابة لجندي في بيتا خلال اندلاع اشتباكات مسلحة pic.twitter.com/YiO5odo1UA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 30, 2025

وأضاف: “تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار ذويه”.

وأشار الجيش إلى أن قواته فرضت طوقا أمنيا على القرية بحثا عن منفذي الهجوم، دون مزيد من التفاصيل.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 958 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل إبادة ممنهجة في قطاع غزة، أودت بحياة أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أُعلن عن فقدان أكثر من 11 ألف شخص.

(وكالات)