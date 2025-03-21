إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة بإطلاق نار في نابلس

القدس: أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إصابة أحد جنوده بجروح خطيرة بإطلاق نار في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش في بيان: “خلال نشاط نفذته قوات جيش الدفاع الليلة (الجمعة) بمدينة نابلس، أطلق مسلح النار نحو القوات، فردّت القوات بإطلاق النار باتجاه مصدر النيران”.

وأضاف: “نتيجة لإطلاق النار، أُصيب جندي احتياط في الجيش بجروح خطيرة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى”.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه منذ 21 يناير/ كانون الثاني 2025، في مخيمات شمال الضفة، بعملية عسكرية أطلق عليها “السور الحديدي”، ما أسفر عن استشهاد عشرات واعتقال مئات الفلسطينيين.

(الأناضول)