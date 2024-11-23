سياسة | دولي

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في جنوب لبنان  

منذ 27 دقيقة

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تل أبيب: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، إصابة عسكري بجروح خطيرة في إحدى المعارك الدائرة جنوب لبنان.

وقال في بيان مقتضب: “أصيب عسكري من كتيبة 13 التابعة للواء غولاني بجروح خطيرة في وقت سابق اليوم خلال اشتباك في جنوب لبنان”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه “تم نقل العسكري للمستشفى لتلقي العلاج، كما تم إبلاغ عائلته”.

وبذلك، يرتفع عدد المصابين بجروح خطيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 792 عسكريا، من إجمالي 5414 إصابة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية.

وبحسب المعطيات، قتل منذ التاريخ ذاته 804 عسكريين إسرائيليين بين ضباط وجنود.

في المقابل، أعلن “حزب الله” أن مقاتليه “استهدفوا دبابة ميركافا (إسرائيلية) بصاروخٍ موجّه عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة في قضاء صور جنوب لبنان ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

كما أعلن أنه “شن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي في بوابة العمرا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام جنوبي لبنان، وأصابت أهدافها بدقة”.

وفي بيان ثالث، قال الحزب إن مقاتليه “استهدفوا دبابة ميركافا (إسرائيلية) بصاروخ موجّه في محيط المدرسة في بلدة الجبين جنوبي لبنان، ما أدى إلى تدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح”.

(الأناضول)

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