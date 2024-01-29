إصابة جندي إسرائيلي بصورة خطيرة جراء عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: قال إعلام عبري إن “إسرائيلياً أصيب بصورة خطيرة جراء عملية دهس في مدينة حيفا بالقرب من قاعدة عسكرية في المدينة”.

ووفقاً لمعلومات الموقع العبري، فقد “اصطدم منفذ العملية بسور القاعدة العسكرية في المدينة، وثم خرج من مركبته مع فأس تجاه بوابة القاعدة العسكرية وتم تحييده، وتوفي في موقع العملية”.

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Attentat près de la base de la marine israélienne à Haifa. Un terroriste arabe israélien muni d'une hache a attaqué un jeune homme âgé de 20 ans. Le terroriste a pu être éliminé et la victime transportée dans un état qualifié de sérieux à l'hôpital Rambam de… pic.twitter.com/073sbFe3pT — Jonathan Serero (@sererojonathan) January 29, 2024

وينقل i24news عن مصادر إسرائيلية أن المنفذ “حاول ملاحقة مدنيين بعد خروجه من السيارة والركض لمسافة 200 متر إلى منطقة بوابة القاعدة، إلا أنه تم تحييده، وقتل برصاص أحد عناصر الدورية في المكان وهو بطريقه إلى القاعدة، وتم إعلان وفاته في مكان الحادث”.

🔴 Un Israélien grièvement blessé lors d'une attaque à la voiture-bélier près de la base navale de Haïfa 🎥 – MDA pic.twitter.com/SRXeocShdD — i24NEWS Français (@i24NEWS_FR) January 29, 2024

ويتابع الخبر: “يظهر في الصور المنتشرة منفذ العملية وهو ملقى على الشارع وبجانبه الفأس وجنود، وتظهر بالصور التي استخدمت بالعملية، ولم تعلن عن هويته بعد، إلا أن بعض المصادر رجحت بأنه مواطن عربي من إحدى البلدات القريبة من حيفا”.