سياسة | دولي

إصابة جندي إسرائيلي بصورة خطيرة جراء عملية دهس قرب قاعدة عسكرية في حيفا- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

صورة من موقع العملية كما جرى تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي

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لندن- “القدس العربي”: قال إعلام عبري إن “إسرائيلياً أصيب بصورة خطيرة جراء عملية دهس في مدينة حيفا بالقرب من قاعدة عسكرية في المدينة”.

ووفقاً لمعلومات الموقع العبري، فقد “اصطدم منفذ العملية بسور القاعدة العسكرية في المدينة، وثم خرج من مركبته مع فأس تجاه بوابة القاعدة العسكرية وتم تحييده، وتوفي في موقع العملية”.

وينقل i24news عن مصادر إسرائيلية أن المنفذ “حاول ملاحقة مدنيين بعد خروجه من السيارة والركض لمسافة 200 متر إلى منطقة بوابة القاعدة، إلا أنه تم تحييده، وقتل برصاص أحد عناصر الدورية في المكان وهو بطريقه إلى القاعدة، وتم إعلان وفاته في مكان الحادث”.

ويتابع الخبر: “يظهر في الصور المنتشرة منفذ العملية وهو ملقى على الشارع وبجانبه الفأس وجنود، وتظهر بالصور التي استخدمت بالعملية، ولم تعلن عن هويته بعد، إلا أن بعض المصادر رجحت بأنه مواطن عربي من إحدى البلدات القريبة من حيفا”.

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