إصابة جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

القدس: أصيب جندي إسرائيلي خلال ساعات الليل أثناء اقتحام الجيش لقرية قبيا شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “جنودا من الجيش فتشوا منزل منفذ عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة كيدوميم في قرية قبيا والتي أدت الى مقتل جندي قبل مقتل المنفذ”.

وأضاف: “خلال العملية تم إطلاق الألعاب النارية وإلقاء الحجارة على القوة التي ردت بنيران روجر وتم رصد إصابات”.

وتابع: “أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح طفيفة نتيجة إلقاء الحجارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

من جهة ثانية، التقى قائد الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، مع قادة المستوطنين في الضفة الغربية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن “رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي التقى مساء أمس (الخميس) مع رؤساء السلطات المحلية (المستوطنات) في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأضاف: “تحدث المشاركون خلال اللقاء عن الأحداث الأخيرة في الضفة وعمليات إطلاق النار والعملية العسكرية في جنين وأحداث الإجرام القومي والتصريحات ضد قادة الجيش وقضايا أخرى”.

و”أحداث الإجرام القومي” هو المصطلح الذي يطلقه الجيش عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين.

وأشار بيان الجيش إلى أن هاليفي دعا إلى “تعزيز التنسيق” بين الجيش والمستوطنات.

وقال إن “رئيس الأركان أكد على أن الجيش مسؤول عن الأمن والقانون في المنطقة ويتطلع لشراكة في الحفاظ على القانون”.

وكانت الأسابيع الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في هجمات المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية.

(الأناضول)