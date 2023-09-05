إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ- (صور)

“القدس العربي”: استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، إثر تبادل لإطلاق النار، نتج عنه إصابة جندي إسرائيلي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطيني “بعد ورود أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار في الأغوار”، وفق بيان للجيش.

وذكر البيان: “وردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة الأغوار، وتم تحييد المنفذ”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، كشفت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن شرطيا من حرس الحدود “أصيب بجروح طفيفة، نتيجة إطلاق النار عليه”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، قالت في وقت سابق اليوم، إن إطلاق النار في الأغوار أسفر عن “إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة”.

تغطية صحفية: “من مكان عملية إطلاق النار في الأغوار والتي أسفرت عن اصابة جندي إسرائيلي وارتقاء المنفد” pic.twitter.com/JLGYafzf3M — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 5, 2023

القناة 14 العبرية: تبين أن منفذ عملية إطلاق النار قبل أكثر من ساعة تجاه مبنى عند مفرق إرغمان، هو نفسه منفذ عملية إطلاق النار قبل قليل التي أدت لإصابة جندي بجروح متوسطة واغتيال المنفذ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 5, 2023

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن العملية تأتي “رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل”.

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: عملية فدائية جديدة ينفذها الشباب الثائر في الضفة الغربية، و هذه المرة في الاغوار المحتلة ، رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا ، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل. — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 5, 2023

وكانت منظمة حقوقية إسرائيلية كشفت، الثلاثاء، واقعة تعود إلى شهر يوليو الماضي، حين أجبرت مجندتان إسرائيليتان خمس فتيات فلسطينيات من نفس العائلة من مدينة الخليل على خلع ملابسهن والدوران أمامهما عاريات، حسب إفادة الفتيات، وذلك تحت تهديد إطلاق كلب عليه.

(ؤكالات)