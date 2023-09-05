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إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب الأغوار واستشهاد المنفذ- (صور)

منذ 45 دقيقة

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“القدس العربي”: استشهد فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، إثر تبادل لإطلاق النار، نتج عنه إصابة جندي إسرائيلي.

وأطلق الجيش الإسرائيلي النار على الفلسطيني “بعد ورود أنباء عن وقوع حادث إطلاق نار في الأغوار”، وفق بيان للجيش.

وذكر البيان: “وردت أنباء عن إطلاق نار في منطقة الأغوار، وتم تحييد المنفذ”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، كشفت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، أن شرطيا من حرس الحدود “أصيب بجروح طفيفة، نتيجة إطلاق النار عليه”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، قالت في وقت سابق اليوم، إن إطلاق النار في الأغوار أسفر عن “إصابة إسرائيلية بجروح طفيفة”.

وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن العملية تأتي “رداً على جرائم الاحتلال ضد شعبنا، وخاصة جريمته ضد النساء الحرائر في الخليل”.

وكانت منظمة حقوقية إسرائيلية كشفت، الثلاثاء، واقعة تعود إلى شهر يوليو الماضي، حين أجبرت مجندتان إسرائيليتان خمس فتيات فلسطينيات من نفس العائلة من مدينة الخليل على خلع ملابسهن والدوران أمامهما عاريات، حسب إفادة الفتيات، وذلك تحت تهديد إطلاق كلب عليه.

(ؤكالات)

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