سياسة | عربي | فلسطين

إصابة جندي إسرائيلي في عملية بالخليل واستشهاد المنفذ

منذ 15 دقيقة

جنود إسرائيليون قرب من موقع العملية في الخليل، اليوم، 30 ديسمبر 2023- رويترز

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لندن- “القدس العربي”: أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة جندي في عملية دهس استهدفت نقطة عسكرية إسرائيلية قرب مخيم الفوار في الخليل، مؤكدة أن المنفذ قد “قتل” جراء العملية.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، نقلاً عن مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم أطلقت الرصاص بكثافة على شاب داخل مركبته على مدخل المخيم، وتركته ينزف، مدعية أنه قام بعملية دهس.

 ولاحقاً، نقلت “وفا” عن وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو الشاب محمد حسين إسماعيل مسالمة.

والجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود جراء عملية دهس في مدينة الخليل، فيما تم قتل المنفذ.


ومنذ 7 أكتوبر الماضي، كثف الجيش الإسرائيلي مداهماته واقتحاماته لقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب مدمرة ومتواصلة ضد قطاع غزة، خلّفت، حتى الجمعة، 21 ألفاً و507 شهداء و55 ألفاً و915 إصابة، معظمهم أطفال ونساء”، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

(وكالات)

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