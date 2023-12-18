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إصابة جنود أردنيين إثر اشتباك مع مسلحين على الحدود مع سوريا- (تدوينة)

منذ 44 دقيقة

عناصر من الجيش الأردني بالقرب من الحدود مع سوريا

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عمان: أعلن الجيش الأردني، الإثنين، إصابة عدد من جنوده، إثر اشتباك مسلح مع مهربين أثناء عملية لإحباط محاولة تهريب مخدرات وأسلحة صاروخية وأتوماتيكية، عبر الحدود مع سوريا.

وتعد هذه العملية هي الخامسة التي يعلن الجيش الأردني عنها في أقل من أسبوع، حيث أسفرت سابقاتها عن مقتل أحد عناصره وإصابة آخر، وتصفية عدد من المهربين.

وذكر الجيش في بيان على موقعه الرسمي، أنه “تجري ومنذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم الإثنين، اشتباكات مسلحة ما بين قوات حرس الحدود الأردنية ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية وضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية”.

وأفاد بـ”وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة”، دون أن يحدد عددهم.

وأضاف: “أسفرت هذه الاشتباكات لغاية الآن، عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية”.

ولفت إلى أنه “يجري الآن طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري”.

وفي السياق، أشار الجيش الأردني إلى أن “الأيام الماضية شهدت ارتفاعا في عدد هذه العمليات وتحوّلها من محاولات عمليات تسلل وتهريب إلى اشتباكات مسلحة، بهدف اجتياز الحدود وبالقوة من خلال استهداف قوات حرس الحدود”.

وشهد الأردن في يوليو/ تموز الماضي، اجتماعا أمنيا مع مسؤولين من النظام السوري، لمواجهة التهريب عبر الحدود بين البلدين.

وخلال السنوات الماضية شهد الأردن مئات محاولات التسلل والتهريب، خاصة من سوريا (شمال) والعراق (شرق) نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية في البلدين الجارين.

(الأناضول)

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