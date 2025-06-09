إصابة جنود يابانيين في انفجار بقاعدة جوية أمريكية في أوكيناوا

طوكيو: قال مسؤولون في وزارة الدفاع إن عددا من أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية أصيبوا اليوم الاثنين في انفجار بمنطقة لتخزين الذخيرة داخل قاعدة كادينا الجوية التابعة للجيش الأمريكي في أوكيناوا بجنوب اليابان.

وذكر أحد المسؤولين أنه لا توجد إصابات خطيرة.

وتستخدم المنشأة لتخزين الذخيرة غير المنفجرة مؤقتا.

وذكرت وكالة جيجي اليابانية للأنباء ومسؤولون محليون ان الحادث أدى إلى وقوع أربعة جرحى لا تعرض إصاباتهم حياتهم للخطر.

وقالت هيئة البث اليابانية العامة “ان اتش كاي” نقلا عن مصادر في أوساط الدفاع لم تسمها، إن الانفجار قد يكون وقع في موقع تخزين مؤقت لقنابل غير منفجرة فيما تحاول السلطات التأكد من الوضع.

وأفاد يوتا ماتسودا المسؤول المحلي في بلدة يوميتان في منطقة أوكيناوا، وكالة فرانس برس “سمعنا بوقوع انفجار في منشأة قوات الدفاع الذاتي اليابانية وكذلك بوقوع إصابات لكن لا نملك أي تفاصيل إضافية”.

(وكالات)