إصابة جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

واشنطن- “القدس العربي”: أكدت مديرة الاتصالات في البيت الأبيض إصابة السيدة الأمريكية الأولى، الدكتورة جيل بايدن، زوجة الرئيس الأمريكي، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت إليزابيث ألكسندر، مديرة الاتصالات، في بيان مساء الأحد: “هذا المساء، أثبتت نتيجة فحص السيدة الأولى إصابتها بكوفيد-19. وهي تعاني حاليًا من أعراض خفيفة فقط”.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تبقى الدكتورة بايدن في منزلها في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير.

وقالت السكرتيرة الصحافية كارين جان بيير في بيان، إنه بعد الاختبار الإيجابي للدكتورة جيل بايدن، أجرى الرئيس جو بايدن اختبار كوفيد مساء الإثنين وكانت نتيجة الاختبار سلبية.

وأشارت جان بيير في البيان إلى أن “الرئيس سيجري اختبارًا منتظمًا هذا الأسبوع ويراقب الأعراض”.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس بايدن الولايات المتحدة يوم الخميس في رحلة إلى الهند وفيتنام.