إصابة خطيرة لشاب برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس شمالي الضفة- (فيديو)

رام الله: أًصيب شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام منطقة المساكن الشعبية شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن شابا أصيب “بالرصاص الحي في الصدر وُصفت حالته بالخطيرة، عقب اقتحام آليات الاحتلال منطقة المساكن الشعبية”.

وأضافت أن الجيش “أطلق الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة شاب”.

ووفق شهود عيان فإن الجيش الإسرائيلي انسحب من المنطقة، فيما يخضع المصاب لعملية جراحية.

متابعة |من انتشار قوة راجلة من جيش الاحتلال على مدخل حي المساكن الشعبية شرقي نابلس. pic.twitter.com/kyR0iGMivY — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 23, 2025

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 956 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

(الأناضول)