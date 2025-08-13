إصابة خطيرة لفلسطيني برصاص مستوطنين إسرائيليين شمالي الضفة

رام الله: أصيب فلسطيني بجروح خطيرة، الأربعاء، إثر إطلاق مستوطنين إسرائيليين الرصاص عليه في بلدة دوما شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: “طواقمنا تتعامل مع إصابة خطيرة بالرصاص الحي جراء اعتداءات المستوطنين في دوما بمحافظة نابلس”.

وأفادت بأن الطواقم نقلت المصاب إلى المستشفى، دون تفاصيل على الفور بشأن طبيعة حالته.

وذكر شهود عيان أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين في بلدة دوما، بعد هجوم شنه المستوطنون على أطراف البلدة.

وأضافوا أن المستوطنين استخدموا الرصاص الحي خلال المواجهات.

وتتعرض دوما وبلدات فلسطينية أخرى عديدة لاعتداءات متكررة من مستوطنين.

وخلال يوليو/ تموز الماضي، ارتكب مستوطنون 466 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم في أنحاء الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد 4 مواطنين.

(الأناضول)