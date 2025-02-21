شرطة برلين تضبط مشتبها به في واقعة طعن قرب النصب التذكاري للمحرقة- (صور وفيديو)

برلين: ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به في واقعة طعن مساء الجمعة عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين أدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة وذلك قبل يومين من الانتخابات الوطنية الحاسمة.

ولم تقدم شرطة برلين أي تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو دوافعه المحتملة.

وقالت شرطة المدينة في منشور على إكس “قواتنا اعتقلت مشتبها به في محيط مسرح الجريمة، والتحقيقات مستمرة”.

وأظهر مقطع فيديو للمكان سيارات طوارئ ورجال شرطة على جانب واحد من موقع النصب التذكاري، وهو عبارة عن حقل واسع من الأعمدة الخرسانية الرمادية حيث وقع الهجوم.

A man with a knife stabs several people in Berlin. pic.twitter.com/6NB6vXN5xV — RadioGenoa (@RadioGenoa) February 21, 2025

وقال المتحدث باسم الشرطة فلوريان ناث إن المصاب “ألمت به جروح خطيرة لدرجة أنه كان لا بد أن ينقله رجال الإطفاء إلى المستشفى لتلقي العلاج الطارئ”.

وأضاف ناث أن الهجوم وقع الساعة السادسة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) تقريبا. وأضاف أن حياة المصاب ليست في خطر وأنه يجري تجهيزه لإجراء عملية جراحية مشيرا إلى أن الشرطة تجمع مواد الطب الشرعي في الموقع.

وقال شاهد لقناة آر.بي.بي24 المحلية إن الرجلين بدا أنهما اقتربا من بعضهما البعض قبل أن يُطعن الضحية فجأة.

(رويترز)