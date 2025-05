شرطة برلين تضبط مشتبها به في واقعة طعن قرب النصب التذكاري للمحرقة- (صور وفيديو)

برلين: ألقت الشرطة الألمانية القبض على مشتبه به في واقعة طعن مساء الجمعة عند النصب التذكاري للمحرقة في برلين أدت إلى إصابة رجل بجروح خطيرة وذلك قبل يومين من الانتخابات الوطنية الحاسمة.

ولم تقدم شرطة برلين أي تفاصيل بشأن هوية المشتبه به أو دوافعه المحتملة.

وقالت شرطة المدينة في منشور على إكس “قواتنا اعتقلت مشتبها به في محيط مسرح الجريمة، والتحقيقات مستمرة”.

وأظهر مقطع فيديو للمكان سيارات طوارئ ورجال شرطة على جانب واحد من موقع النصب التذكاري، وهو عبارة عن حقل واسع من الأعمدة الخرسانية الرمادية حيث وقع الهجوم.

A man with a knife stabs several people in Berlin. pic.twitter.com/6NB6vXN5xV

— RadioGenoa (@RadioGenoa) February 21, 2025