الحوثيون يعلنون استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية بالبحر الأحمر- (فيديو)

اليمن: أعلن الحوثيون، الجمعة، استهداف سفينة إسرائيلية ومدمرة أمريكية في البحر الأحمر، بصواريخ ومسيّرات.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، إن “القوات البحرية نفذت عملية استهداف لسفينة pacific 01 الإسرائيلية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن “سلاح الجو المسير نفذ عمليةَ استهداف مدمرة أمريكية في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح”.

وأكد المتحدث “توسيع نطاقِ العمليات ضد السفن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة لتشمل المحيط الهندي طريق رأس الرجاء الصالح”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن عملية استهداف السفينة الإسرائيلية ( Pacific 01 ) وإعلان عمليات استهداف السفن الأمريكية والإسرائيلية في المحيط الهندي.pic.twitter.com/pwRPaK97v0 — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 15, 2024

وفي وقت سابق اليوم، تعرضت سفينة تجارية لأضرار جراء إصابتها بصاروخ قبالة سواحل اليمن غرب مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أفادت وكالة أمن بحري بريطانية.

وقالت وكالة “يو كاي أم تي أو” التي تديرها القوات الملكية البريطانية، إن “سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ وأنها تعرّضت لبعض الأضرار”، مشيرة الى أن طاقمها بخير وتواصل الإبحار نحو مقصدها.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الجمعة إن ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي من الجانب الأيمن على بعد حوالي 88 ميلا بحريا من شمال غرب الحديدة في اليمن.

وأضافت أن أضرارا لحقت بالناقلة لكن لم ترد أنباء عن إصابة أفراد الطاقم.

وفي حين لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ، يأتي الحادث ضمن سلسلة هجمات متواصلة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن ينفذها منذ أشهر الحوثيون، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفناً تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في ظل الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف سفن أمريكية وبريطانية، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت “أهدافا مشروعة”.

ودفعت الهجمات والتوتر في البحر الأحمر العديد من شركات الشحن الكبرى الى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب أفريقيا.

وليل الخميس، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل لتشمل تلك التي تتجنّب العبور في البحر الأحمر وتُبحر في المحيط الهندي باتجاه المسار البديل في أقصى جنوب أفريقيا.

وقال في خطاب بثّته قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين: “معركتنا الأساسية هي منع السفن المرتبطة بالعدو الاسرائيلي ليس فقط من المرور عبر البحر العربي والبحر الأحمر وخليج عدن إنما نتجه إلى منع عبورها حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب أفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح”.

وجدد الحوثي التأكيد أن الهجمات “مستمرة طالما استمرّ العدوان والحصار على غزة”.

(وكالات)