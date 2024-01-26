الحوثيون يعلنون استهداف سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن 

“القدس العربي”: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، أنها استهدفت سفينة نفطية بريطانية في خليج عدن، بعددٍ من الصواريخِ البحرية المناسبة، ما أدى إلى احتراقها.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، في بيان، “نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”. وأضاف أن الإصابة “كانت مباشرة، ما أدَّى إلى احتراق للسفينة”.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الامريكيِّ البريطانيِّ… pic.twitter.com/o6U6F3vZJA — العميد يحيى سريع (@army21ye) January 26, 2024

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت وكالة “أمبري” البريطانية للأمن البحري بأن “صاروخاً” أصاب سفينة تجارية قبالة سواحل عدن.

وأوضحت “أمبري” أن الحادث وقع على بعد ميل بحري إلى جنوب شرق عدن في اليمن وأدى إلى إصابة “سفينة تجارية بصاروخ أدى إلى نشوب حريق”، مشيرة إلى “الإبلاغ عن سلامة الطاقم”.

(وكالات)