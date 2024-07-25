سياسة | عربي | فلسطين

إصابة شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية

25 - يوليو - 2024

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قلقيلية: أصيب شابان فلسطينان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء  الخميس، عقب اقتحامها مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، ولاحقت مركبة وأطلقت الرصاص صوبها، ما أدى إلى إصابة شابين من بلدة عزون في البطن والظهر، ةجرى نقلهما إلى المستشفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت وزارة الصحة إن إصابتين برصاص الاحتلال، إحداهما خطيرة والأخرى طفيفة، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي الشرقي للمدينة بالبوابة الحديدية، ومنعت تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 25, 2024 الساعة 10:52 م

    حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف أحرار غزة العزة و الضفة الغربية يا عينيا الذين سيقهرون عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🐖🚀

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