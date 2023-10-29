شهيد وإصابة خطيرة بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين

جنين: استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر بجروح خطيرة، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين بأكثر من 100 مركبة عسكرية من عدة محاور برفقة جرافتين عسكريتين، وتحاصر محيط مستشفى ابن سينا، بالتزامن مع تحليق طائرة استطلاع مسيرة فوق المدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها على أسطح البنايات المحيطة بمستشفى ابن سينا، وأطلقت الرصاص الحي بشكل كثيف صوب المواطنين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي بالصدر والبطن والأطراف، وثالث بشظايا الرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي لمراسلنا، إن الشاب أمير عبد الله شربجي استشهد متأثرا بإصابته الخطيرة بالرصاص الحي، كما أن المصاب الآخر مازالت حالته خطيرة.

(وكالات)