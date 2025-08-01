إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي في دير جرير وبيت دقو بالضفة الغربية- (فيديوهات)

رام الله: أصيب فلسطينيان، مساء الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما في بلدة بيت دقو، شمال غرب القدس المحتلة، والآخر في بلدة دير جرير، شرق مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (21 عاما) بالرصاص الحي بالرجلين إثر إطلاق النار عليه من قوات الاحتلال في بيت دقو، وتم نقله إلى المستشفى.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت وسط البلدة، بعد اقتحام الآليات الإسرائيلية وإطلاق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وفي بلدة دير جرير، أصيب شاب آخر برصاص جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت وسط البلدة، وفق تلفزيون فلسطين الرسمي.

#شاهد | مستوطنون يعاودون الهجوم على قرية دير جرير شرق رام الله pic.twitter.com/z8zxaOGPxb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2025

وأشار التلفزيون الرسمي إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة واقتحم مدخل البلدة، ما أسفر عن اندلاع مواجهات مع الشبان.

وبموازاة حرب الإبادة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1011 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 18 ألفا، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

#عاجل | مستوطنون يهاجمون بلدة دير جرير شرق رام الله pic.twitter.com/KFiMBLusHf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 1, 2025

وترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت نحو 208 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

(الأناضول)