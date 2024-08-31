سياسة | عربي | فلسطين

إصابة شابين فلسطينيين في رام الله ونابلس

منذ ساعة واحدة

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 رام الله: أصيب شابان فلسطينيان، السبت، أحدهما برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء اقتحام بلدة “بيت ريما” قرب مدينة رام الله (وسط)، والآخر بتعرضه للضرب من مستوطنين قرب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، إن “شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، في بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله”.

وأضافت أن “قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي أسفرت عن إصابة شاب (34 عاما) بشظية رصاصة في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى”.

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى “إصابة نتيجة الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين على شاب (32 عاما) على حاجز المربعة قرب نابلس”، دون تفاصيل أكثر.

(الأناضول)

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