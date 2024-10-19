إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق نابلس

أصيب شاب فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات في بلدة “بيت فوريك” شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وتحدثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، عن “إصابة شاب (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك بنابلس شمال الضفة”.

وأوضحت أن المصاب “نُقل للمستشفى لتلقي العلاج”، دون ذكر تفاصيل أكثر.

واندلعت المواجهات في القرية، عقب اقتحامها من قبل قوة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وسط القرية، ما أسفر عن إصابة الشاب، بحسب شهود عيان.

(الأناضول)