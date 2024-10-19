إصابة شاب فلسطيني برصاص إسرائيلي شرق نابلس

أصيب شاب فلسطيني، السبت، برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء مواجهات في بلدة “بيت فوريك” شرق مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وتحدثت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، عن “إصابة شاب (17 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت فوريك بنابلس شمال الضفة”.
وأوضحت أن المصاب “نُقل للمستشفى لتلقي العلاج”، دون ذكر تفاصيل أكثر.
واندلعت المواجهات في القرية، عقب اقتحامها من قبل قوة إسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع وسط القرية، ما أسفر عن إصابة الشاب، بحسب شهود عيان.
(الأناضول)
هه حاصر حصارك أيها المقاوم الفلسطيني الحر فإما أن تكون أو لا تكون فلسطين فالمعركة معركة وجود وحق الرب المعبود وشاهد ومشهود إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين و الأقصى المبارك يا مبارك رغم أنف عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☝️🔥🐒🚀🔥