إصابة شخصين بغارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

بيروت: أصيب لبنانيان بينهما طفل، الثلاثاء، بغارة إسرائيلية استهدفت بلدة حاروف في قضاء النبطية جنوب البلاد، ضمن خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار مع “حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية نقلا عن وزارة الصحة بـ”إصابة مواطنين اثنين بجروح طفيفة من بينهما طفل خلال تنفيذ العدو الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية”.

وقالت الوكالة بوقت سابق الثلاثاء إن “مسيرة معادية استهدفت صباحا منزلا غير مأهول في منطقة الجبل الأحمر بين بلدتي شوكين وحاروف في قضاء النبطية”.

وفي قضاء مرجعيون (جنوب) نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة.

ومساء الاثنين، أفادت الوكالة بأن الطيران المسير الإسرائيلي يحلق في أجواء مدينة صور، تزامنا مع إقامة المجالس العاشورائية في ساحة القسم وفي منطقة الآثار.

ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق، مخلفة ما لا يقل عن 224 شهيدا و513 جرحى، وفق بيانات رسمية.

(الأناضول)