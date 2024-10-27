سياسة | دولي

“حزب الله” يستهدف مصنعا لإنتاج مكونات الطيران في إسرائيل وإصابة شخصين- (فيديوهات)

27 - أكتوبر - 2024

أضرار لحقت بمصنع باز بعد استهدافه بطائرة مسيرة

حجم الخط
2

تل أبيب: أصيب شخصان، الأحد، في انفجار طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان فوق مصنع لإنتاج مكونات الطيران قرب عكا في الجليل الغربي، وفق إعلام عبري.
وقالت “نجمة داود الحمراء” في بيان، إن شخصين أصيبا جراء انفجار الطائرة المسيرة أحدهما جراحه متوسطة والآخر طفيفة.

وأعلن “حزب الله” في بيان، شن هجوم جوي بسرب مسيّرات على شركة “يوديفات” للصناعات العسكرية في عكا شمال إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة “إكس”: “إلحاقاً للإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، وسقطت في المنطقة الصناعية بارليف، ويجري التحقيق في الحادث”.
وتقع منطقة “بارليف” الصناعية قرب عكا وكرميئيل بالجليل الغربي.
في سياق متصل، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن الطائرة المسيرة التي أُطلقت من لبنان انفجرت فوق مصنع “باز” لإنتاج مكونات الطيران قرب عكا.
فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصنع المستهدف ينتج مكونات الطيران للصناعات الدفاعية والمدنية.

في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي مدفعه الأول من طراز “فولكان” على الحدود الشمالية بهدف اعتراض الطائرات المسيرة ، التي يتم إطلاقها من لبنان على إسرائيل.

وتم تطوير المدفع من قبل شركة تامير الإسرائيلية، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم مدى فعالية المدفع، في منطقة عملياته بالشمال، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت مؤخرا نداء لجميع الصناعات بتطوير نظام من شأنه أن يعزز قدرة الجيش على اعتراض الطائرات المسيرة ، فوق إسرائيل.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 8:14 ص

    الله أكبر على أحرار حزب الله اللبناني يا إخواني الشرفاء الشجعان الذين يدكون القواعد العسكرية الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي القذر الذي يعيث سفكا بدماء الفلسطينيين واللبنانيين هذي سنة كاملة وزيادة ✌️🇮🇷😊💪🚀🐒🔥🚀🐒

    رد
  2. يقول للمعلومات:
    أكتوبر 27, 2024 الساعة 10:42 ص

    فولكان من الصناعات الامريكيه مدفع تكنولوجيه قديمه يضرب مئات الطلقات بلدقيه الواحده لإسقاط الطائرات و المقضوفات

    رد

أخبار ذات صلة

فريدمان لترامب: نتنياهو ليس صديقا لأمريكا ويريد تحويل غزة إلى فيتنام على البحر المتوسط
منذ 18 ساعة
إعلام عبري: إسرائيل طلبت ضمانات محددة بشأن تخصيب اليورانيوم في السعودية
منذ 21 ساعة
متسابقون وإذاعة أيرلندية يطالبون باستبعاد هيئة البث الإسرائيلية من يوروفيجن واتهامها بالتواطؤ في إبادة غزة
منذ 23 ساعة
مايك هاكابي: إسرائيل لن تشارك في توزيع مساعدات غزة
منذ 23 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية