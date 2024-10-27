“حزب الله” يستهدف مصنعا لإنتاج مكونات الطيران في إسرائيل وإصابة شخصين- (فيديوهات)

تل أبيب: أصيب شخصان، الأحد، في انفجار طائرة مسيرة أُطلقت من لبنان فوق مصنع لإنتاج مكونات الطيران قرب عكا في الجليل الغربي، وفق إعلام عبري.

وقالت “نجمة داود الحمراء” في بيان، إن شخصين أصيبا جراء انفجار الطائرة المسيرة أحدهما جراحه متوسطة والآخر طفيفة.

وأعلن “حزب الله” في بيان، شن هجوم جوي بسرب مسيّرات على شركة “يوديفات” للصناعات العسكرية في عكا شمال إسرائيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على منصة “إكس”: “إلحاقاً للإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي، تم رصد طائرة مسيرة انطلقت من لبنان، وسقطت في المنطقة الصناعية بارليف، ويجري التحقيق في الحادث”.

وتقع منطقة “بارليف” الصناعية قرب عكا وكرميئيل بالجليل الغربي.

في سياق متصل، قالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة، إن الطائرة المسيرة التي أُطلقت من لبنان انفجرت فوق مصنع “باز” لإنتاج مكونات الطيران قرب عكا.

فيما أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المصنع المستهدف ينتج مكونات الطيران للصناعات الدفاعية والمدنية.

إعلام العدو: الأضرار التي لحقت بالمنطقة الصناعية في بارليف كانت في مصنع "باز" لمكونات تجميعات قطع الطيران. مصنع ينتج مكونات للصناعة المدنية والدفاعية. ويبدو أن المصنع استهدف من قبل ح.الله وتم ضربه بدقة..#برودكاست pic.twitter.com/qi3ZFoFMZI — برودكاست – Broadcast (@Broadcast102) October 27, 2024

في السياق، نشر الجيش الإسرائيلي مدفعه الأول من طراز “فولكان” على الحدود الشمالية بهدف اعتراض الطائرات المسيرة ، التي يتم إطلاقها من لبنان على إسرائيل.

وتم تطوير المدفع من قبل شركة تامير الإسرائيلية، وسيقوم الجيش الإسرائيلي بتقييم مدى فعالية المدفع، في منطقة عملياته بالشمال، حسب صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أصدرت مؤخرا نداء لجميع الصناعات بتطوير نظام من شأنه أن يعزز قدرة الجيش على اعتراض الطائرات المسيرة ، فوق إسرائيل.

#متابعة | إذاعة جيش الاحتلال: حزب الله ضرب بدقة مصنعًا لتجميع مكونات الطيران في المنطقة الصناعية "بارليف" غرب عكا. pic.twitter.com/SGMV0U3GZn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 27, 2024

(الأناضول)