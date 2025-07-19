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إصابة شخص إثر إطلاق نار في مركز تسوق في أوسلو

منذ ساعتين

الشرطة النرويجية- أرشيف

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كوبنهاغن: ذكرت الشرطة النرويجية أنه تم إطلاق أعيرة نارية في مركز تسوق في أوسلو اليوم السبت إثر نشوب نزاع بين شخصين.
وأضافت الشرطة أن أحد طرفي الشجار استل سلاحا ناريا وأطلق عدة رصاصات . ثم غادر الرجلان مركز التسوق تفيتا.
وأشارت الشرطة إلى أن الوضع تحت السيطرة وأنها تبحث عن المسلح.
وقال إيرفه روترود، الضابط المسؤول للصحافيين النرويجيين إنه تم نقل شخص مصاب بجروح إثر طلقات نارية إلى المستشفى. وأضاف أن امرأة مسنة تعرضت لإصابة إثر سقوطها أثناء الحادث.
يذكر أن تيفتا واحد من أكبر 15 مركز تسوق في أوسلو، وأغلقته الشرطة مؤقتا للحفاظ على الأدلة.
(د ب أ)

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