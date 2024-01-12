إصابة شخص في عملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية- (فيديو)

مستوطنة أدورا الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة

مستوطنة أدورا (الخليل): أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة شخص في عملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن قوات كبيرة من الجيش توجهت إلى المستوطنة بعد انطلاق صفارات الإنذار فيها والحديث عن عملية تسلل.

♦️من مكان عملية إطلاق النار داخل مستوطنة أدورا قرب الخليل pic.twitter.com/bSgOUs7Rsc — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) January 12, 2024

فيديو بالقرب من مستوطنة ادورا حيث تجري عملية إطلاق نار واقتحام المستوطنة من قبل مقاومين pic.twitter.com/QsPZwxWDxs — العيّاش🔻 𓂆🇵🇸 (@AlAYASHxs) January 12, 2024