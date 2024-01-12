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إصابة شخص في عملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية- (فيديو)

منذ 10 دقائق

مستوطنة أدورا الإسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية المحتلة

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مستوطنة أدورا (الخليل): أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة شخص في عملية إطلاق نار بمستوطنة أدورا في جبل الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن قوات كبيرة من الجيش توجهت إلى المستوطنة بعد انطلاق صفارات الإنذار فيها والحديث عن عملية تسلل.

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