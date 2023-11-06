إصابة شرطيين إسرائيليين “طعنا” في القدس الشرقية واستشهاد المنفذ

القدس: أصيب شرطيان إسرائيليان طعنًا، الاثنين، على مقربة من سور البلدة القديمة في القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ واستشهاده.

وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان، إن شرطية أصيبت بجروح خطيرة وشرطيًا أصيب بجروح طفيفة، بعد طعنهما بسكين قرب مركز للشرطة في منطقة باب الساهرة، أحد مداخل البلدة القديمة.

وأشارت الشرطة إلى أنه تم إطلاق النار على المنفذ.

ولاحقا، أعلنت الشرطة الإسرائيلية استشهاد الفلسطيني، مشيرة أن عمره 16 عاما وهو من سكان بلدة العيساوية في القدس، دون الكشف عن اسمه.

كما أشارت إلى اعتقال فلسطيني آخر في مكان الحادث، وأنها تحقق فيما إذا كانت له علاقة بالعملية.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الفلسطيني حول هوية الفتى.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث.

وقال شهود عيان، إن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب المسجد الأقصى بعد العملية ثم أعادت فتحها من جديد.

يأتي ذلك فيما تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، يصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

ومنذ شهر، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9770 فلسطينيا، منهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصاب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 153 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

(الأناضول)