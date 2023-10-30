سياسة | عربي | فلسطين

إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية و”تحييد” المنفذ- (فيديوهات)

منذ 12 دقيقة

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القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بمدينة القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ و”تحييده”.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب: “ورد بلاغ عن قيام مشتبه بطعن شرطي في القدس”.

وأضافت: “طارد أفراد الشرطة المشتبه وقاموا بتحييده”، على حد تعبيرها دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حالة الشرطي المصاب “خطيرة ولكن مستقرة”.

وبحسب شهود عيان، وقعت العملية في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وأشار الشهود إلى أن الفلسطيني كان ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه دون معرفة حالته الصحية، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

(الأناضول)

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