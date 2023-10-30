إصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس الشرقية و”تحييد” المنفذ- (فيديوهات)

القدس: أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، إصابة أحد عناصرها في عملية طعن بمدينة القدس الشرقية، قبل إطلاق النار على المنفذ و”تحييده”.

وقالت الشرطة في تصريح مكتوب: “ورد بلاغ عن قيام مشتبه بطعن شرطي في القدس”.

وأضافت: “طارد أفراد الشرطة المشتبه وقاموا بتحييده”، على حد تعبيرها دون مزيد من التفاصيل.

حدث أمني في القدس الآن ومصطلح (حدث أمني) يعني عملية ضد الكيان الغاصب pic.twitter.com/XpPw4SsrEv — د.حذيفة عبدالله عزام (@huthaifaabdulah) October 30, 2023

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن حالة الشرطي المصاب “خطيرة ولكن مستقرة”.

وبحسب شهود عيان، وقعت العملية في منطقة قريبة من شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية.

وأشار الشهود إلى أن الفلسطيني كان ملقى على الأرض بعد إطلاق النار عليه دون معرفة حالته الصحية، وهو ما ظهر في مقطع فيديو تناوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

استشهاد منفذ عملية القدس pic.twitter.com/cMVSjuc9uU — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) October 30, 2023

(الأناضول)